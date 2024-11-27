Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Слово Demure стало словом года по версии американского онлайн-словаря Dictionary.com, сообщили на сайте словаря, пишет УНН.

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"Слово года 2024 от Dictionary.com есть Demure", - говорится в сообщении.

Чтобы выбрать слово года 2024, лексикографы Dictionary.com как указано, проанализировали большой объем данных, включая заголовки новостей, заслуживающие освещения, тенденции в социальных сетях, результаты поисковых систем и т. д., чтобы определить слова, которые повлияли на разговоры в интернете и в реальном мире.

"В 2024 году использование слова demure резко возросло. С января по конец августа использование этого термина только в цифровых веб-медиа выросло почти на 1200%. Этот резкий рост в основном объясняется популяризацией в TikTok создателем Jools Lebron фразы "very demure, very mindful" ("очень скромно, очень сознательно") в серии видео, опубликованных на платформе в начале августа.

"Хотя термин "демюр" традиционно использовался для описания тех, кто сдержан, молчалив или скромен, новое использование распространилось через социальные сети - такое, которое используется для описания изысканного и утонченного внешнего вида или поведения в различных контекстах, например, на работе или в самолете", - отметили в словаре.

Это повышенное внимание к внешнему виду и поведению, как указано, появилось в то время, когда сотрудники все чаще возвращаются в офисы после гибридной удаленной работы после пандемии.

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года