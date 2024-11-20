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Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Киев  •  УНН

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Словарь Cambridge Dictionary выбрал «манифест» словом 2024 года.

"Манифест" стал словом 2024 года по версии словаря английского языка Cambridge Dictionary, пишет УНН со ссылкой на издательство.

Детали

"... слово года Кембриджского словаря за 2024 год - манифест!" - указано в сообщении.

"Манифест", как указано, был одним из слов в списке популярнейших поисков в словаре, с 130 000 просмотров страниц в этом году. "Мы считаем, что поиски были в основном осуществлены людьми, которые искали смысл, который мы добавили в Кембриджский словарь в мае 2023 года: использовать такие методы, как визуализация и афирмация, чтобы помочь представить достижение чего-то, чего вы хотите, веря, что это сделает это более вероятным", – отмечает издательство.

Словарь Collins назвал "Brat" словом года: что это значит1 нояб. 2024, 09:57 • 18069 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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