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Словарь Collins назвал "Brat" словом года: что это значит

Словарь Collins назвал "Brat" словом года: что это значит

Киев  •  УНН

09:57 • 4218 просмотра

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Словарь Collins Dictionary выбрал «Brat» словом 2024 года, что означает человека с уверенным и гедонистическим подходом. Термин приобрел популярность после альбома Charli XCX и использования в политической кампании Камалы Харрис.

Слово "Brat" официально стало словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary, пишет УНН со ссылкой на сообщение издательства.

Детали

"Не хватает уверенности? Чувствуете себя немного не на высоте? У меня есть именно то, что вам нужно, и оно содержится в одном слове: brat. Brat - это разные вещи для разных людей; резкое отношение, яркая эстетика, даже лозунг кампании (фраза Kamala IS Brat оказалась достаточно резкой, чтобы стать политически вирусной). И хотя это началась как название альбома поп-певицы Charli XCX, оно явно уловило что-то из духа эпохи, выходящее за рамки потенциально недолговечного, но бурного "лето brat". Направляя самопринятие и бунтарство, это подходящее слово для 2024 года, года, когда гедонизм и тревога объединились, чтобы сформировать пьянящее варево", - отметили в издательстве.

Слово "Brat", определяемое как человек с "уверенным, независимым и гедонистическим подходом", как пишет BBC, было вдохновлено Charli XCX.

То, что начиналось как название ее альбома номер один, возможно, переросло в культурное движение для некоторых людей, которые перенимают образ жизни brat.

Даже команда кандидата в президенты США Камалы Харрис решила дать своим социальным сетям ребрендинг brat, чтобы привлечь молодых избирателей в начале ее кампании этим летом, указывает издание.

Справочно

Лексикографы Collins, которые составляют свои словари, просматривают социальные сети и другие источники, чтобы определить, какие слова следует добавить в их ежегодный список новых и известных слов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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kamala-kharrisКамала Харрис