"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає

11:23 • 3362 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
09:48 • 16780 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 19981 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
07:19 • 25428 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 24047 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27823 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28334 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32452 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11 • 67388 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58394 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 20401 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 19871 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14626 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10828 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 16982 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48 • 16743 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46 • 19950 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
07:19 • 25396 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 14:11 • 67374 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 40711 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 2208 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 5924 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 17222 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 11055 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14853 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає

Київ • УНН

 • 2228 перегляди

Словом 2025 року за версією Collins English Dictionary стало "vibe coding". Цей термін, запропонований Андрієм Карпатим, описує використання штучного інтелекту для написання комп'ютерного коду за допомогою природної мови.

"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає

Термін "вайбкодинг" ("vibe coding") був названий словом року за версією словника англійської мови Collins в 2025 році, повідомляють укладачі на сайті словника, пише УНН.

Втомилися ламати голову над синтаксисом? Просто слідуйте атмосфері. У цьому суть "вайбкодингу", слова року Collins 2025, терміна, що відображає фундаментальну суть наших мінливих відносин із технологіями

- ідеться у повідомленні.

Термін "вайбкодинг", придуманий піонером у галузі штучного інтелекту Андреєм Карпати, як зазначається, "передбачає використання штучного інтелекту, що рухається природною мовою, для написання комп'ютерного коду".

"По суті, це вказівка ​​машині, чого ви хочете, замість копітко кодувати це самостійно. Це програмування, що ґрунтується на вібраціях, а не на змінних. Поки технічні експерти сперечаються, революційно це чи безрозсудно, цей термін знайшов відгук далеко поза межами Кремнієвої долини, відбиваючи ширше культурне зрушення у бік використання ШІ у всіх аспектах повсякдення", - сказано у повідомленні.

Популярне слово з TikTok стало словом року за версією Dictionary.com27.11.24, 08:25 • 115287 переглядiв

Юлія Шрамко

