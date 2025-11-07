"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Київ • УНН
Словом 2025 року за версією Collins English Dictionary стало "vibe coding". Цей термін, запропонований Андрієм Карпатим, описує використання штучного інтелекту для написання комп'ютерного коду за допомогою природної мови.
Термін "вайбкодинг" ("vibe coding") був названий словом року за версією словника англійської мови Collins в 2025 році, повідомляють укладачі на сайті словника, пише УНН.
Втомилися ламати голову над синтаксисом? Просто слідуйте атмосфері. У цьому суть "вайбкодингу", слова року Collins 2025, терміна, що відображає фундаментальну суть наших мінливих відносин із технологіями
Термін "вайбкодинг", придуманий піонером у галузі штучного інтелекту Андреєм Карпати, як зазначається, "передбачає використання штучного інтелекту, що рухається природною мовою, для написання комп'ютерного коду".
"По суті, це вказівка машині, чого ви хочете, замість копітко кодувати це самостійно. Це програмування, що ґрунтується на вібраціях, а не на змінних. Поки технічні експерти сперечаються, революційно це чи безрозсудно, цей термін знайшов відгук далеко поза межами Кремнієвої долини, відбиваючи ширше культурне зрушення у бік використання ШІ у всіх аспектах повсякдення", - сказано у повідомленні.
