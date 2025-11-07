"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає

Термін "вайбкодинг" ("vibe coding") був названий словом року за версією словника англійської мови Collins в 2025 році, повідомляють укладачі на сайті словника, пише УНН.

Втомилися ламати голову над синтаксисом? Просто слідуйте атмосфері. У цьому суть "вайбкодингу", слова року Collins 2025, терміна, що відображає фундаментальну суть наших мінливих відносин із технологіями - ідеться у повідомленні.

Термін "вайбкодинг", придуманий піонером у галузі штучного інтелекту Андреєм Карпати, як зазначається, "передбачає використання штучного інтелекту, що рухається природною мовою, для написання комп'ютерного коду".

"По суті, це вказівка ​​машині, чого ви хочете, замість копітко кодувати це самостійно. Це програмування, що ґрунтується на вібраціях, а не на змінних. Поки технічні експерти сперечаються, революційно це чи безрозсудно, цей термін знайшов відгук далеко поза межами Кремнієвої долини, відбиваючи ширше культурне зрушення у бік використання ШІ у всіх аспектах повсякдення", - сказано у повідомленні.

