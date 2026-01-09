У россии, скорее всего, есть всего несколько ракет "Орешник": британская разведка проанализировала удар по Львову

Использование Россией ракеты "Орешник" против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после заявлений о том, что Киев атаковал резиденцию российского диктатора Владимира Путина, однако, скорее всего, Россия имеет лишь несколько ракет "Орешник". Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

"Вечером 8 января 2026 года Россия во второй раз запустила баллистическую ракету средней дальности (БРСД) под кодовым названием "Орешник" с базы Капустин Яр в Астраханской области России по Львову. Ракета преодолела расстояние до цели примерно 1622 км", - говорится в сообщении.

Удар "Орешника" был сопряжен с примерно 200 беспилотными летательными аппаратами, по меньшей мере десятью вариантами баллистических ракет и по меньшей мере десятью крылатыми ракетами "Калибр" для удара по наземным целям, запущенными из Черного моря, которые были направлены на ряд объектов по всей Украине. Во Львове сообщалось о перебоях с газо- и электроснабжением, а глава ОВА заявил, что российские удары были направлены на критическую национальную инфраструктуру.

В разведке напомнили, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о среднесрочных ядерных силах, который запрещал разработку и производство баллистических ракет средней дальности.

"Однако разработка "Орешника" почти наверняка произошла до этого. Эта система, скорее всего, является вариантом баллистической ракеты "Рубеж РС-26", которая была впервые испытана в 2011 году. Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после неточных публичных заявлений России о том, что Украина совершила нападение на резиденцию президента России Путина в Новгороде. Россия, скорее всего, имеет лишь несколько ракет "Орешник". Эта ракета, скорее всего, намного дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины", - отметили в разведке.

Напомним

В минобороны РФ заявили об ударе "Орешником" по Украине.

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой враг ударил по Львовщине 8-9 января 2026 года. Среди найденных деталей – блок стабилизации и наведения, запчасти двигателя, фрагменты механизма ориентации и сопла.