росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік": британська розвідка проаналізувала удар по Львову

Київ • УНН

 • 8 перегляди

росія, ймовірно, має лише кілька ракет "Орєшнік", що є варіантом балістичної ракети "Рубеж РС-26". 8 січня 2026 року рф запустила цю ракету по Львову, подолавши відстань 1622 км.

росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік": британська розвідка проаналізувала удар по Львову

Використання росією ракети "Орєшнік" проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після заяв про те, що Київ атакував резиденцію російського диктатора володимира путіна, проте, найімовірніше, росія має лише кілька ракет "Орєшнік". Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

Деталі

"Увечері 8 січня 2026 року росія вдруге запустила балістичну ракету середньої дальності (БРСД) під кодовою назвою "Орєшнік" з бази Капустин Яр в Астраханській області росії по Львову. Ракета подолала відстань до цілі приблизно 1622 км", - йдеться в повідомленні.

Удар "Орєшніка" був поєднаний з приблизно 200 безпілотними літальними апаратами, щонайменше десятьма варіантами балістичних ракет і щонайменше десятьма крилатими ракетами "Калібр" для удару по наземних цілях, запущеними з Чорного моря, які були спрямовані на низку об'єктів по всій Україні. У Львові повідомлялося про перебої з газо- та електропостачанням, а очільник ОВА заявив, що російські удари були спрямовані на критичну національну інфраструктуру.

рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії09.01.26, 17:43 • 652 перегляди

У розвідці нагадали, що у лютому 2019 року росія оголосила про вихід із Договору про середньострокові ядерні сили, який забороняв розробку та виробництво балістичних ракет середньої дальності.

"Однак розробка "Орєшніка" майже напевно відбулася до цього. Ця система, швидше за все, є варіантом балістичної ракети "Рубеж РС-26", яка була вперше випробувана в 2011 році. Використання цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після неточних публічних заяв росії про те, що Україна здійснила напад на резиденцію президента росії путіна в Новгород. росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік". Ця ракета, найімовірніше, набагато дорожча за інші ракети, які росія зараз використовує проти України", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо

У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні.

СБУ встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети "Орєшнік", якою ворог ударив по Львівщині 8-9 січня 2026 року. Серед знайдених деталей – блок стабілізації та наведення, запчастини двигуна, фрагменти механізму орієнтації та сопла.

Павло Башинський

