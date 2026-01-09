рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії
Київ • УНН
росія атакувала два цивільні судна, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше – до Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин Сирії, член екіпажу.
росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства - уражено два судна. Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії, передає УНН.
Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон рф влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Попередньо - є постраждалі
За його словами, морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.
Крім того, біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.
Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин! На місце події спрямовано рятувальні підрозділи
Кулеба наголосив, що це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці.
Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки
