Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 5842 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 8790 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 11446 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 9052 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10598 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6836 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12049 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12987 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 14072 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії

Київ • УНН

 • 132 перегляди

росія атакувала два цивільні судна, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше – до Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин Сирії, член екіпажу.

рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії

росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства - уражено два судна. Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії, передає УНН.

Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон рф влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Попередньо - є постраждалі 

- повідомив Кулеба.

За його словами, морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Одесу атакують ворожі безпілотники, у місті лунають вибухи09.01.26, 16:38 • 1082 перегляди

Крім того, біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.

Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин! На місце події спрямовано рятувальні підрозділи 

- додав урядовець.

Кулеба наголосив, що це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці.

Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки 

- резюмував урядовець.

Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА08.01.26, 20:17 • 4116 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Сирія
Україна
Одеса