Одесу атакують ворожі безпілотники, у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про атаку ворожих БпЛА на Одесу, закликаючи залишатися в укриттях. Повітряні сили зафіксували рух безпілотників на Одесу та Чорноморськ.
В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях
У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників на Одесу та Чорноморськ.
