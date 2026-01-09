$42.990.27
13:30 • 3420 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 7308 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 4868 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 8796 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 5186 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11624 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12716 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13856 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 12073 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12777 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Одесу атакують ворожі безпілотники, у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про атаку ворожих БпЛА на Одесу, закликаючи залишатися в укриттях. Повітряні сили зафіксували рух безпілотників на Одесу та Чорноморськ.

Одесу атакують ворожі безпілотники, у місті лунають вибухи

Армія рф атакує Одесу безпілотниками, у місті лунають вибухи. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає УНН.

В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях 

- повідомив Лисак.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників на Одесу та Чорноморськ.

Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА08.01.26, 20:17 • 4070 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сергій Лисак
Одеса