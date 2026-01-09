Одесу атакують ворожі безпілотники, у місті лунають вибухи

Армія рф атакує Одесу безпілотниками, у місті лунають вибухи. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає УНН.

В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях - повідомив Лисак.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників на Одесу та Чорноморськ.

Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА