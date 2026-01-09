Одессу атакуют вражеские беспилотники, в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил об атаке вражеских БПЛА на Одессу, призывая оставаться в укрытиях. Воздушные силы зафиксировали движение беспилотников на Одессу и Черноморск.
Армия рф атакует Одессу беспилотниками, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает УНН.
В городе громко! Одесса под атакой вражеских БПЛА. Находитесь в безопасных местах
В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников на Одессу и Черноморск.
