Одессу атакуют вражеские беспилотники, в городе раздаются взрывы

Армия рф атакует Одессу беспилотниками, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает УНН.

В городе громко! Одесса под атакой вражеских БПЛА. Находитесь в безопасных местах - сообщил Лысак.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников на Одессу и Черноморск.

Враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден резервуар для масла - ОВА