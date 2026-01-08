$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден резервуар для масла - ОВА

Киев • УНН

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Поврежден пустой резервуар для хранения масла, без пожара и пострадавших.

Враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден резервуар для масла - ОВА

Сегодня враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру мирной Одесской области, поврежден пустой резервуар для хранения масла. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала 

- сообщил Кипер.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 9974 просмотра

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что "эти атаки в очередной раз подтверждают: враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре и объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности".

Массированная атака рф на порты Одесской области: число пострадавших возросло до восьми07.01.26, 18:19 • 3486 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область
Одесса