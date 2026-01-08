Враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден резервуар для масла - ОВА

Сегодня враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру мирной Одесской области, поврежден пустой резервуар для хранения масла. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала - сообщил Кипер.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что "эти атаки в очередной раз подтверждают: враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре и объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности".

