Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА

Сьогодні ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру мирної Одещини, пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Минулося без пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила - повідомив Кіпер.

Голова Одеської ОВА наголосив, що "ці атаки вкотре підтверджують: ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та об’єктах, що не мають жодного військового значення, завдаючи шкоду мирним людям та наражаючи їх на небезпеку".

