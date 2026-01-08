Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 12209 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 16611 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 21489 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
13:23 • 16123 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 14086 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 11945 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17223 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13340 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50422 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Популярнi новини
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 34885 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 33414 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo8 січня, 12:02 • 18230 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 13:29 • 9246 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 9352 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 67979 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 72625 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Китай
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 34969 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 38700 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 63100 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 82236 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 123674 перегляди
Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії, без пожежі та постраждалих.

Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено резервуар для олії - ОВА

Сьогодні ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру мирної Одещини, пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Минулося без пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила 

- повідомив Кіпер.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9974 перегляди

Голова Одеської ОВА наголосив, що "ці атаки вкотре підтверджують: ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та об’єктах, що не мають жодного військового значення, завдаючи шкоду мирним людям та наражаючи їх на небезпеку".

Масована атака рф на порти Одещини: кількість постраждалих зросла до восьми07.01.26, 18:19 • 3486 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса