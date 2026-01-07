Масована атака рф на порти Одещини: кількість постраждалих зросла до восьми

У результаті масованої атаки рф на порти в Одеській області кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На жаль, кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по портам Одещини зросла до восьми осіб. Одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна медична допомога - повідомив Кіпер.

За його словами, усі служби працюють на місцях, з урахуванням безпекової ситуації.

