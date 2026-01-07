Масована атака рф на порти Одещини: кількість постраждалих зросла до восьми

$42.560.14
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 1850 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 9436 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15051 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 20796 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 21741 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22447 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17830 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 16937 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30866 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 14249 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 15212 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 30564 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 23629 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15535 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 12289 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15568 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 20800 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 67099 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 104637 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 1496 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 37762 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 57590 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 100113 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 91665 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

Масована атака рф на порти Одещини: кількість постраждалих зросла до восьми

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф на порти в Одеській області кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Одна людина загинула, усім пораненим надається медична допомога.

Масована атака рф на порти Одещини: кількість постраждалих зросла до восьми

У результаті масованої атаки рф на порти в Одеській області кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На жаль, кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по портам Одещини зросла до восьми осіб. Одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна медична допомога 

- повідомив Кіпер.

За його словами, усі служби працюють на місцях, з урахуванням безпекової ситуації.

росія знову атакувала два порти Одещини: є загиблий, ще п'ятеро - поранені07.01.26, 17:44 • 746 переглядiв

Антоніна Туманова

Олег Кіпер
Одеська область