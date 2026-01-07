росія знову атакувала два порти Одещини: є загиблий, ще п'ятеро - поранені

$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 14180 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 19724 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 20947 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 21603 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17491 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 16709 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30690 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 53133 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 148842 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 13604 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 14558 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 29774 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 21691 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 14343 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 11706 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 14524 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
11:31 • 19724 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 66612 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 104152 перегляди
росія знову атакувала два порти Одещини: є загиблий, ще п'ятеро - поранені

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Російські війська завдали удару по двох портах Одещини, внаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення. Пошкоджено портові об'єкти, адміністративні будівлі та контейнери з олією.

росія знову атакувала два порти Одещини: є загиблий, ще п'ятеро - поранені

Армія рф завдала чергового удару по двох портах Одещини, одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

росія завдала чергового удару по двох портах Одещини. На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога 

- повідомив Вілкул.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9970 переглядiв

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.

Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу. Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику 

- резюмував віце-прем’єр.

рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр13.12.25, 10:31 • 4869 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Одеська область