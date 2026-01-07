росія знову атакувала два порти Одещини: є загиблий, ще п'ятеро - поранені

Армія рф завдала чергового удару по двох портах Одещини, одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

росія завдала чергового удару по двох портах Одещини. На жаль, одна людина загинула. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Щонайменше п’ять людей зазнали поранень — їм надається вся необхідна медична допомога - повідомив Вілкул.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.

Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу. Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику - резюмував віце-прем’єр.

