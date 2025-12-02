путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

росія у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах і суднах, що заходять у ці порти. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Нехай ті, хто стоїть за цим, подумають, чи варто продовжувати таку практику" - наголосив путін.

Інцидент з танкером MIDVOLGA-2 у Чорному морі: Україна спростовує звинувачення щодо причетності

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.