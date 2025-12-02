путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 8168 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 21577 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 22008 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16907 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18582 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 51927 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49451 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59313 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50025 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45728 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 31728 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 20397 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 19536 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 8460 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 4960 перегляди
Публікації
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 3256 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 2888 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 4960 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 21577 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 22008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Флорида
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38568 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 40787 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97148 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 71968 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 87999 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
ChatGPT

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

Київ • УНН

 • 50 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив, що росія у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах і суднах, що заходять у ці порти.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

росія у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах і суднах, що заходять у ці порти. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Нехай ті, хто стоїть за цим, подумають, чи варто продовжувати таку практику" - наголосив путін.

Інцидент з танкером MIDVOLGA-2 у Чорному морі: Україна спростовує звинувачення щодо причетності02.12.25, 15:32 • 1462 перегляди

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба безпеки України
Сенегал
Туреччина
Україна