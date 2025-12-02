$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Інцидент з танкером MIDVOLGA-2 у Чорному морі: Україна спростовує звинувачення щодо причетності

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий офіційно спростував причетність України до інциденту з танкером MIDVOLGA-2, що перевозив соняшникову олію під російським прапором. Він натякнув, що росія могла інсценувати атаку, оскільки маршрут судна не мав сенсу.

Інцидент з танкером MIDVOLGA-2 у Чорному морі: Україна спростовує звинувачення щодо причетності

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на інцидент в Чорному морі навколо танкеру MIDVOLGA-2, що перевозив соняшникову олію під російським прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Деталі

Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з росії до Грузії через вільну економічну зону Туреччини не має сенсу та натякає на те, що росія, можливо, все це інсценувала

- йдеться в дописі.

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.

Євген Устименко

