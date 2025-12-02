Інцидент з танкером MIDVOLGA-2 у Чорному морі: Україна спростовує звинувачення щодо причетності

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на інцидент в Чорному морі навколо танкеру MIDVOLGA-2, що перевозив соняшникову олію під російським прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Деталі

Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з росії до Грузії через вільну економічну зону Туреччини не має сенсу та натякає на те, що росія, можливо, все це інсценувала - йдеться в дописі.

Контекст

У Чорному морі стався напад на танкер MIDVOLGA-2, який йшов під прапором рф. Інцидент стався за 80 миль від турецького узбережжя, але на екіпажі ніхто не постраждав.

На борту перебували 13 членів екіпажу, і наразі всі вони у безпеці.

Нагадаємо

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох вибухів біля Дакара, Сенегал. Це призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Даний інцидент став третім за кілька днів, до двох попередніх інцидентів з російськими танкерами може бути причетна СБУ.