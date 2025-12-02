$42.340.08
12:35 • 2662 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
11:54 • 12279 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
11:33 • 13490 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 11915 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 14330 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
2 декабря, 06:00 • 47016 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 47104 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
1 декабря, 15:35 • 58482 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48932 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44899 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30
Инцидент с танкером MIDVOLGA-2 в Черном море: Украина опровергает обвинения в причастности

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Спикер МИД Украины Георгий Тихий официально опроверг причастность Украины к инциденту с танкером MIDVOLGA-2, перевозившим под российским флагом подсолнечное масло. Он намекнул, что россия могла инсценировать атаку, поскольку маршрут судна не имел смысла.

Инцидент с танкером MIDVOLGA-2 в Черном море: Украина опровергает обвинения в причастности

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на инцидент в Черном море вокруг танкера MIDVOLGA-2, перевозившего под российским флагом подсолнечное масло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из россии в Грузию через свободную экономическую зону Турции не имеет смысла и намекает на то, что россия, возможно, все это инсценировала

- говорится в сообщении.

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но на экипаже никто не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.

Евгений Устименко

