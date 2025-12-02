Инцидент с танкером MIDVOLGA-2 в Черном море: Украина опровергает обвинения в причастности

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на инцидент в Черном море вокруг танкера MIDVOLGA-2, перевозившего под российским флагом подсолнечное масло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из россии в Грузию через свободную экономическую зону Турции не имеет смысла и намекает на то, что россия, возможно, все это инсценировала - говорится в сообщении.

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но на экипаже никто не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам возле Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.