Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу

13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу 1 грудня, 06:15
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео 1 грудня, 07:10
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи 09:30
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 10:58
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями 12:30
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи 09:30
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня 1 грудня, 06:00
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 29 листопада, 16:59
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох зовнішніх вибухів біля Дакара, Сенегал, що призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Це третій подібний інцидент за кілька днів з російськими танкерами, до двох попередніх може бути причетна СБУ.

Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу

Нафтовий танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, постраждав від вибухів у морі поблизу Дакара, Сенегал, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію від компанії-оператора, пише УНН

Деталі

Судно "Мерсін", що перевозило дизельне паливо, постраждало від чотирьох зовнішніх вибухів, проте екіпаж залишився у безпеці, а забруднення морської води не зафіксовано.

Ще один російський танкер підірвався біля узбережжя Туреччини: що відомо 28.11.25, 20:49

За даними судноплавної компанії "Бешикташ", морська вода потрапила до машинного відділення, однак судно залишалося стійким. Компанія активно співпрацює зі страховиками та сенегальською владою для усунення наслідків інциденту і розслідує його причини.

Аналітична компанія Kpler уточнює, що "Мерсін" перевозив дизельне паливо і протягом року кілька разів заходив у російські порти. 

У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктів 30.11.25, 10:42

Адміністрація порту Сенегалу повідомила, що стан судна стабілізовано завдяки буксирам і технічному нагляду. Наразі проколи в корпусі герметизують, а вантаж перевантажують, щоб уникнути дестабілізації під час відкачування.

Цей інцидент став третім випадком за три дні, пов’язаним із російськими танкерами. Джерело, знайоме з ситуацією, зазначило, що Служба безпеки України причетна до двох попередніх випадків у Чорному морі з порожніми суднами наприкінці минулого тижня.

Підрив двох танкерів "тіньового флоту" рф: операцію провела Служба безпеки з дронами Sea Baby 29.11.25, 13:19

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Служба безпеки України
Bloomberg
Сенегал
Туреччина