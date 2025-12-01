Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу
Київ • УНН
Танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, зазнав чотирьох зовнішніх вибухів біля Дакара, Сенегал, що призвело до потрапляння морської води в машинне відділення. Це третій подібний інцидент за кілька днів з російськими танкерами, до двох попередніх може бути причетна СБУ.
Нафтовий танкер "Мерсін", пов'язаний з росією, постраждав від вибухів у морі поблизу Дакара, Сенегал, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію від компанії-оператора, пише УНН.
Деталі
Судно "Мерсін", що перевозило дизельне паливо, постраждало від чотирьох зовнішніх вибухів, проте екіпаж залишився у безпеці, а забруднення морської води не зафіксовано.
За даними судноплавної компанії "Бешикташ", морська вода потрапила до машинного відділення, однак судно залишалося стійким. Компанія активно співпрацює зі страховиками та сенегальською владою для усунення наслідків інциденту і розслідує його причини.
Аналітична компанія Kpler уточнює, що "Мерсін" перевозив дизельне паливо і протягом року кілька разів заходив у російські порти.
Адміністрація порту Сенегалу повідомила, що стан судна стабілізовано завдяки буксирам і технічному нагляду. Наразі проколи в корпусі герметизують, а вантаж перевантажують, щоб уникнути дестабілізації під час відкачування.
Цей інцидент став третім випадком за три дні, пов’язаним із російськими танкерами. Джерело, знайоме з ситуацією, зазначило, що Служба безпеки України причетна до двох попередніх випадків у Чорному морі з порожніми суднами наприкінці минулого тижня.
