Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 13969 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 21195 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 18142 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 15276 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 32416 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20885 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18184 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 36974 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 20030 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Ще один російський танкер підірвалися біля узбережжя Туреччини: що відомо

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Причини інцидентів невідомі, триває рятувальна операція.

Ще один російський танкер підірвалися біля узбережжя Туреччини: що відомо

Уже два океанські танкери, на які накладено суворі санкції за перевезення російської нафти, підірвались біля узбережжя Чорного моря в Туреччині, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Перший 900-футовий танкер Kairos наповнювався водою після вибуху, повідомив місцевий портовий агент. Головне управління з морських справ Туреччини підтвердило інцидент і повідомило, що друге судно, Virat, також постраждало біля берегів Туреччини та оповите димом. Причини інциденту неясні, і зараз ведеться рятувальна операція з порятунку обох судів.

Видання зауважує, що ці два судна – із сотень, зібраних для забезпечення транспортування російської нафти після вторгнення в Україну. Kairos знаходиться під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, а Virat – під санкціями США та ЄС.

Це не перший випадок вибухів на судах, пов'язаних із москвою цього року. На початку 2025 року також сталася серія вибухів на торгових судах, які раніше заходили в російські порти.

Поки невідомо, що трапилося з цими судами, і хто, якщо вони зазнали нападу, несе відповідальність.

ВМС Іспанії, що випускають навігаційні попередження в регіоні, заявляють, що з початку конфлікту плаваючі міни в деяких районах Чорного моря також становлять значний ризик.

У жовтні із портів рф вийшло 84 судна з нафтою, що входять до "тіньового флоту" - розвідка12.11.25, 16:27 • 3250 переглядiв

Додамо

"Кайрос" - судно класу "Суецмакс", яке раніше здійснювало рейс з російського порту Новоросійськ до Парадипу (Індія) з перевезенням флагманської російської нафти марки "Юралс". Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, на момент інциденту воно поверталося до російського порту для завантаження наступного вантажу.

Як і Кайрос, Вірат був порожній на момент інциденту. Очевидно, більшу частину року воно простоювало в західній частині Чорного моря після того, як 10 січня потрапило до чорного списку Управління з контролю за іноземними активами США.

Керівники обох суден, зазначені у міжнародній базі даних з безпеки Equasis, не відповіли на дзвінки та електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію.

Танкер тіньового флоту рф Kairos загорівся біля Туреччини після ймовірного підриву на міні28.11.25, 18:49 • 2058 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Індія
Європейський Союз
Іспанія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна