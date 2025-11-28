Ще один російський танкер підірвалися біля узбережжя Туреччини: що відомо

Уже два океанські танкери, на які накладено суворі санкції за перевезення російської нафти, підірвались біля узбережжя Чорного моря в Туреччині, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Перший 900-футовий танкер Kairos наповнювався водою після вибуху, повідомив місцевий портовий агент. Головне управління з морських справ Туреччини підтвердило інцидент і повідомило, що друге судно, Virat, також постраждало біля берегів Туреччини та оповите димом. Причини інциденту неясні, і зараз ведеться рятувальна операція з порятунку обох судів.

Видання зауважує, що ці два судна – із сотень, зібраних для забезпечення транспортування російської нафти після вторгнення в Україну. Kairos знаходиться під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, а Virat – під санкціями США та ЄС.

Це не перший випадок вибухів на судах, пов'язаних із москвою цього року. На початку 2025 року також сталася серія вибухів на торгових судах, які раніше заходили в російські порти.

Поки невідомо, що трапилося з цими судами, і хто, якщо вони зазнали нападу, несе відповідальність.

ВМС Іспанії, що випускають навігаційні попередження в регіоні, заявляють, що з початку конфлікту плаваючі міни в деяких районах Чорного моря також становлять значний ризик.

Додамо

"Кайрос" - судно класу "Суецмакс", яке раніше здійснювало рейс з російського порту Новоросійськ до Парадипу (Індія) з перевезенням флагманської російської нафти марки "Юралс". Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, на момент інциденту воно поверталося до російського порту для завантаження наступного вантажу.

Як і Кайрос, Вірат був порожній на момент інциденту. Очевидно, більшу частину року воно простоювало в західній частині Чорного моря після того, як 10 січня потрапило до чорного списку Управління з контролю за іноземними активами США.

Керівники обох суден, зазначені у міжнародній базі даних з безпеки Equasis, не відповіли на дзвінки та електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію.

