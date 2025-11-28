Еще один российский танкер подорвался у побережья Турции: что известно

Уже два океанских танкера, на которые наложены строгие санкции за перевозку российской нефти, подорвались у побережья Черного моря в Турции, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Первый 900-футовый танкер Kairos наполнялся водой после взрыва, сообщил местный портовый агент. Главное управление по морским делам Турции подтвердило инцидент и сообщило, что второе судно, Virat, также пострадало у берегов Турции и окутано дымом. Причины инцидента неясны, и сейчас ведется спасательная операция по спасению обоих судов.

Издание отмечает, что эти два судна – из сотен, собранных для обеспечения транспортировки российской нефти после вторжения в Украину. Kairos находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, а Virat – под санкциями США и ЕС.

Это не первый случай взрывов на судах, связанных с Москвой в этом году. В начале 2025 года также произошла серия взрывов на торговых судах, которые ранее заходили в российские порты.

Пока неизвестно, что случилось с этими судами, и кто, если они подверглись нападению, несет ответственность.

ВМС Испании, выпускающие навигационные предупреждения в регионе, заявляют, что с начала конфликта плавающие мины в некоторых районах Черного моря также представляют значительный риск.

Добавим

"Кайрос" - судно класса "Суэцмакс", которое ранее совершало рейс из российского порта Новороссийск в Парадип (Индия) с перевозкой флагманской российской нефти марки "Юралс". Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, на момент инцидента оно возвращалось в российский порт для загрузки следующего груза.

Как и Кайрос, Вират был пуст на момент инцидента. Очевидно, большую часть года оно простаивало в западной части Черного моря после того, как 10 января попало в черный список Управления по контролю за иностранными активами США.

Руководители обоих судов, указанные в международной базе данных по безопасности Equasis, не ответили на звонки и электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

