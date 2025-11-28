$42.190.11
15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 14403 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 21665 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 18415 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 15456 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 32695 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20954 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18200 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 37231 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20067 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 21650 просмотра
Еще один российский танкер подорвался у побережья Турции: что известно

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море. Причины инцидентов неизвестны, продолжается спасательная операция.

Еще один российский танкер подорвался у побережья Турции: что известно

Уже два океанских танкера, на которые наложены строгие санкции за перевозку российской нефти, подорвались у побережья Черного моря в Турции, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Первый 900-футовый танкер Kairos наполнялся водой после взрыва, сообщил местный портовый агент. Главное управление по морским делам Турции подтвердило инцидент и сообщило, что второе судно, Virat, также пострадало у берегов Турции и окутано дымом. Причины инцидента неясны, и сейчас ведется спасательная операция по спасению обоих судов.

Издание отмечает, что эти два судна – из сотен, собранных для обеспечения транспортировки российской нефти после вторжения в Украину. Kairos находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, а Virat – под санкциями США и ЕС.

Это не первый случай взрывов на судах, связанных с Москвой в этом году. В начале 2025 года также произошла серия взрывов на торговых судах, которые ранее заходили в российские порты.

Пока неизвестно, что случилось с этими судами, и кто, если они подверглись нападению, несет ответственность.

ВМС Испании, выпускающие навигационные предупреждения в регионе, заявляют, что с начала конфликта плавающие мины в некоторых районах Черного моря также представляют значительный риск.

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка12.11.25, 16:27 • 3250 просмотров

Добавим

"Кайрос" - судно класса "Суэцмакс", которое ранее совершало рейс из российского порта Новороссийск в Парадип (Индия) с перевозкой флагманской российской нефти марки "Юралс". Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, на момент инцидента оно возвращалось в российский порт для загрузки следующего груза.

Как и Кайрос, Вират был пуст на момент инцидента. Очевидно, большую часть года оно простаивало в западной части Черного моря после того, как 10 января попало в черный список Управления по контролю за иностранными активами США.

Руководители обоих судов, указанные в международной базе данных по безопасности Equasis, не ответили на звонки и электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на мине28.11.25, 18:49 • 2140 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Индия
Европейский Союз
Испания
Турция
Соединённые Штаты
Украина