Танкер тіньового флоту рф Kairos загорівся біля Туреччини після ймовірного підриву на міні
Київ • УНН
На північ від узбережжя Туреччини танкер Kairos, що входить до тіньового флоту рф, отримав пошкодження та загорівся. Судно, яке перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, не перевозило вантаж під час інциденту.
На північ від узбережжя Туреччини нафтовий танкер Kairos, який входить до тіньового флоту росії, отримав пошкодження після ймовірного підриву на морській міні, повідомив місцевий портовий агент. Про це пише УНН з посиланням на інформацію Bloomberg.
Деталі
Генеральне управління морських справ Туреччини уточнило, що на судні спалахнула пожежа через зовнішній удар, і для евакуації 25 членів екіпажу було направлено рятувальні судна. На момент інциденту танкер не перевозив вантаж.
Kairos – судно класу Suezmax, яке перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС за перевезення російської нафти, але не під санкціями США. Попередній рейс танкера проходив з новоросійська до Парадіпи в Індії, де він перевозив нафту марки Urals. Згідно з даними відстеження суден Bloomberg, після цього Kairos повертався до російського порту для завантаження нового вантажу.
