15:39 • 3974 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 8108 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 15290 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 14548 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 12754 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 28979 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20042 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17812 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 34037 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19641 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Танкер тіньового флоту рф Kairos загорівся біля Туреччини після ймовірного підриву на міні

Київ • УНН

 • 152 перегляди

На північ від узбережжя Туреччини танкер Kairos, що входить до тіньового флоту рф, отримав пошкодження та загорівся. Судно, яке перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, не перевозило вантаж під час інциденту.

Танкер тіньового флоту рф Kairos загорівся біля Туреччини після ймовірного підриву на міні

На північ від узбережжя Туреччини нафтовий танкер Kairos, який входить до тіньового флоту росії, отримав пошкодження після ймовірного підриву на морській міні, повідомив місцевий портовий агент. Про це пише УНН з посиланням на інформацію Bloomberg.

Деталі

Генеральне управління морських справ Туреччини уточнило, що на судні спалахнула пожежа через зовнішній удар, і для евакуації 25 членів екіпажу було направлено рятувальні судна. На момент інциденту танкер не перевозив вантаж.

Kairos – судно класу Suezmax, яке перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС за перевезення російської нафти, але не під санкціями США. Попередній рейс танкера проходив з новоросійська до Парадіпи в Індії, де він перевозив нафту марки Urals. Згідно з даними відстеження суден Bloomberg, після цього Kairos повертався до російського порту для завантаження нового вантажу.

Ізоляція поглиблюється: росія не отримала місця в Раді Міжнародної морської організації28.11.25, 14:32 • 3404 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Bloomberg
Індія
Європейський Союз
Туреччина
Сполучені Штати Америки