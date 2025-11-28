Ізоляція поглиблюється: росія не отримала місця в Раді Міжнародної морської організації

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 10620 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 8240 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 11336 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 12221 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 21673 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 17436 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 16550 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14500 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11863 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29976 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
78%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 11961 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 11838 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 14570 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 11036 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 8932 перегляди
Публікації
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 3438 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 10632 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 9102 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 21687 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 11115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Віктор Орбан
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 18532 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 36179 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 56564 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 89449 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 104589 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101

Ізоляція поглиблюється: росія не отримала місця в Раді Міжнародної морської організації

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Держави-члени International Maritime Organization не підтримали росію, яка не отримала місця в Раді ІМО. Україна протягом декількох місяців пояснювала партнерам реальну картину російських ударів по портах і цивільних суднах.

Ізоляція поглиблюється: росія не отримала місця в Раді Міжнародної морської організації

Сьогодні держави-члени International Maritime Organization підтримали позицію України - росія не отримала місця в Раді ІМО. Віцепрем’єр Олексій Кулеба наголосив, що "це важливий крок, який захищає міжнародну морську безпеку й підтверджує довіру до глобальних правил навігації", передає УНН.

Деталі

Кулеба зауважив, що протягом декількох місяців Україна системно пояснювала партнерам реальну картину. Російські удари по портах і цивільних суднах продовжуються щодня. Агресор знищує інфраструктуру, обстрілює торговельні судна, створює небезпеки для моряків, мінує акваторії та блокує судна під іноземними прапорами. За час повномасштабної війни постраждали 162 моряки й працівники портів. Пошкоджено або знищено 131 цивільне судно. Підрив Каховської дамби відрізав внутрішні водні шляхи від виходу в море, а Миколаївський регіон отримав повне блокування близько сорока іноземних суден.

Українська морська галузь працює навіть у цих умовах. Наш морський коридор забезпечив експорт понад 160 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 94 мільйонів тонн зерна до 55 країн. Українські моряки продовжують свою роботу по всьому світу та підтримують глобальну торгівлю 

- додав віцепрем’єр.

За його словами, паралельно росія формує тіньовий флот і виводить судна з-під міжнародних правил. Такі судна становлять загрозу для інших учасників руху і забруднюють довкілля.

Україна послідовно наголошувала, що лише відповідальний учасник міжнародної спільноти може впливати на формування глобальних стандартів морської безпеки. Рада ІМО визначає навігаційні норми, екологічні вимоги та формат захисту людського життя на морі. Її авторитет має залишатися незмінним.

Країна, що б’є по портах та вбиває моряків: Україна закликала не допустити росію до Ради Міжнародної морської організації24.11.25, 20:54 • 5779 переглядiв

Сьогоднішнє рішення партнерів зберегло довіру до ІМО. Україна й надалі працюватиме над тим, щоб морська безпека залишалася пріоритетом для всіх держав, які забезпечують вільне та безпечне судноплавство. Дякую кожній країні, хто голосував проти. Дякую українській команді за роботу 

- резюмував Кулеба.

Додамо

У МЗС також відреагували на рішення держав-членів International Maritime Organization.

Це — чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій, після невдач в ЮНЕСКО та ОЗХЗ, і водночас очевидне свідчення її дедалі глибшої міжнародної ізоляції 

- наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Україну обрали до Виконавчої ради ОЗХЗ, а росія втретє поспіль зазнала поразки - МЗС25.11.25, 17:50 • 2829 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Андрій Сибіга
ЮНЕСКО
Україна
Миколаїв