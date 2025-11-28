Изоляция углубляется: россия не получила места в Совете Международной морской организации
Государства-члены International Maritime Organization не поддержали россию, которая не получила места в Совете ІМО. Украина в течение нескольких месяцев объясняла партнерам реальную картину российских ударов по портам и гражданским судам.
Сегодня государства-члены Международной морской организации поддержали позицию Украины - россия не получила места в Совете IМО. Вице-премьер Алексей Кулеба подчеркнул, что "это важный шаг, который защищает международную морскую безопасность и подтверждает доверие к глобальным правилам навигации", передает УНН.
Кулеба отметил, что в течение нескольких месяцев Украина системно объясняла партнерам реальную картину. Российские удары по портам и гражданским судам продолжаются ежедневно. Агрессор уничтожает инфраструктуру, обстреливает торговые суда, создает опасности для моряков, минирует акватории и блокирует суда под иностранными флагами. За время полномасштабной войны пострадали 162 моряка и работника портов. Повреждено или уничтожено 131 гражданское судно. Подрыв Каховской дамбы отрезал внутренние водные пути от выхода в море, а Николаевский регион получил полную блокировку около сорока иностранных судов.
Украинская морская отрасль работает даже в этих условиях. Наш морской коридор обеспечил экспорт более 160 миллионов тонн грузов, в том числе 94 миллионов тонн зерна в 55 стран. Украинские моряки продолжают свою работу по всему миру и поддерживают глобальную торговлю
По его словам, параллельно россия формирует теневой флот и выводит суда из-под международных правил. Такие суда представляют угрозу для других участников движения и загрязняют окружающую среду.
Украина последовательно подчеркивала, что только ответственный участник международного сообщества может влиять на формирование глобальных стандартов морской безопасности. Совет IМО определяет навигационные нормы, экологические требования и формат защиты человеческой жизни на море. Его авторитет должен оставаться неизменным.
Сегодняшнее решение партнеров сохранило доверие к IМО. Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы морская безопасность оставалась приоритетом для всех государств, которые обеспечивают свободное и безопасное судоходство. Спасибо каждой стране, кто голосовал против. Спасибо украинской команде за работу
В МИД также отреагировали на решение государств-членов International Maritime Organization.
Это — очередное поражение российской федерации на выборах в руководящие органы международных организаций, после неудач в ЮНЕСКО и ОЗХО, и в то же время очевидное свидетельство ее все более глубокой международной изоляции
