Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Изоляция углубляется: россия не получила места в Совете Международной морской организации

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Государства-члены International Maritime Organization не поддержали россию, которая не получила места в Совете ІМО. Украина в течение нескольких месяцев объясняла партнерам реальную картину российских ударов по портам и гражданским судам.

Изоляция углубляется: россия не получила места в Совете Международной морской организации

Сегодня государства-члены Международной морской организации поддержали позицию Украины - россия не получила места в Совете IМО. Вице-премьер Алексей Кулеба подчеркнул, что "это важный шаг, который защищает международную морскую безопасность и подтверждает доверие к глобальным правилам навигации", передает УНН.

Детали

Кулеба отметил, что в течение нескольких месяцев Украина системно объясняла партнерам реальную картину. Российские удары по портам и гражданским судам продолжаются ежедневно. Агрессор уничтожает инфраструктуру, обстреливает торговые суда, создает опасности для моряков, минирует акватории и блокирует суда под иностранными флагами. За время полномасштабной войны пострадали 162 моряка и работника портов. Повреждено или уничтожено 131 гражданское судно. Подрыв Каховской дамбы отрезал внутренние водные пути от выхода в море, а Николаевский регион получил полную блокировку около сорока иностранных судов.

Украинская морская отрасль работает даже в этих условиях. Наш морской коридор обеспечил экспорт более 160 миллионов тонн грузов, в том числе 94 миллионов тонн зерна в 55 стран. Украинские моряки продолжают свою работу по всему миру и поддерживают глобальную торговлю 

- добавил вице-премьер.

По его словам, параллельно россия формирует теневой флот и выводит суда из-под международных правил. Такие суда представляют угрозу для других участников движения и загрязняют окружающую среду.

Украина последовательно подчеркивала, что только ответственный участник международного сообщества может влиять на формирование глобальных стандартов морской безопасности. Совет IМО определяет навигационные нормы, экологические требования и формат защиты человеческой жизни на море. Его авторитет должен оставаться неизменным.

Страна, которая бьет по портам и убивает моряков: Украина призвала не допустить россию в Совет Международной морской организации

Сегодняшнее решение партнеров сохранило доверие к IМО. Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы морская безопасность оставалась приоритетом для всех государств, которые обеспечивают свободное и безопасное судоходство. Спасибо каждой стране, кто голосовал против. Спасибо украинской команде за работу 

- резюмировал Кулеба.

Добавим

В МИД также отреагировали на решение государств-членов International Maritime Organization.

Это — очередное поражение российской федерации на выборах в руководящие органы международных организаций, после неудач в ЮНЕСКО и ОЗХО, и в то же время очевидное свидетельство ее все более глубокой международной изоляции 

- подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.

Украину избрали в Исполнительный совет ОЗХО, а россия в третий раз подряд потерпела поражение - МИД

Антонина Туманова

