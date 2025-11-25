Украину избрали в Исполнительный совет ОЗХО, а россия в третий раз подряд потерпела поражение - МИД

Украина, Словакия и Словения избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, тогда как россия потерпела поражение — уже в третий раз подряд. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Сегодня мы имеем важную дипломатическую победу в Организации по запрещению химического оружия. Украина, Словакия и Словения только что избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, тогда как Россия потерпела поражение — уже в третий раз подряд - сообщил глава МИД.

Сибига отметил, что, несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: системный нарушитель Конвенции о запрещении химического оружия не может влиять на руководящий орган ОЗХО.

Сегодняшняя победа — это не только честь, но и важный инструмент для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, исходящие от российской агрессии против Украины. Мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы международное право соблюдалось, а мир оставался защищенным от угрозы химического оружия - резюмировал глава МИД.

МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины

Справка

ОЗХО — это Организация по запрещению химического оружия. Это независимая международная организация, которая была создана 29 апреля 1997 года после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Ее главные задачи — контроль за соблюдением запрета на использование химического оружия, уничтожение его запасов, содействие сотрудничеству в мирной химии и оказание помощи государствам в защите от химического оружия.

Украина является участницей ОЗХО с ноября 1998 года и активно участвует в ее деятельности.