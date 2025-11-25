$42.370.10
15:19
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:21
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
25 ноября, 10:00
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
24 ноября, 17:21
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
24 ноября, 13:47
24 ноября, 13:47 • 112040 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:20
24 ноября, 13:20 • 101603 просмотра
Украину избрали в Исполнительный совет ОЗХО, а россия в третий раз подряд потерпела поражение - МИД

Киев • УНН

 858 просмотра

Украина, Словакия и Словения избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы. Россия потерпела поражение уже в третий раз подряд, не попав в руководящий орган.

Украина, Словакия и Словения избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, тогда как россия потерпела поражение — уже в третий раз подряд. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Сегодня мы имеем важную дипломатическую победу в Организации по запрещению химического оружия. Украина, Словакия и Словения только что избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, тогда как Россия потерпела поражение — уже в третий раз подряд 

- сообщил глава МИД.

Сибига отметил, что, несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: системный нарушитель Конвенции о запрещении химического оружия не может влиять на руководящий орган ОЗХО.

Сегодняшняя победа — это не только честь, но и важный инструмент для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, исходящие от российской агрессии против Украины. Мы и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы международное право соблюдалось, а мир оставался защищенным от угрозы химического оружия 

- резюмировал глава МИД.

МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины19.11.24, 11:52 • 13225 просмотров

Справка

ОЗХО — это Организация по запрещению химического оружия. Это независимая международная организация, которая была создана 29 апреля 1997 года после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Ее главные задачи — контроль за соблюдением запрета на использование химического оружия, уничтожение его запасов, содействие сотрудничеству в мирной химии и оказание помощи государствам в защите от химического оружия. 

Украина является участницей ОЗХО с ноября 1998 года и активно участвует в ее деятельности.

Антонина Туманова

