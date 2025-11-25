Україну обрали до Виконавчої ради ОЗХЗ, а росія втретє поспіль зазнала поразки - МЗС
Київ • УНН
Україну, Словаччину та Словенію обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки. Росія зазнала поразки вже втретє поспіль, не потрапивши до керівного органу.
Україну, Словаччину та Словенію обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки, тоді як Росія зазнала поразки — уже втретє поспіль. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Сьогодні ми маємо важливу дипломатичну перемогу в Організації із заборони хімічної зброї. Україну, Словаччину та Словенію щойно обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки, тоді як Росія зазнала поразки — уже втретє поспіль
Сибіга зауважив, що попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ.
Сьогоднішня перемога — це не лише честь, але й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що походять від російської агресії проти України. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб міжнародне право дотримувалося, а світ залишався захищеним від загрози хімічної зброї
Довідка
ОЗХЗ — це Організація із заборони хімічної зброї. Це незалежна міжнародна організація, яка була створена 29 квітня 1997 року після набрання чинності Конвенції про заборону хімічної зброї. Її головні завдання — контроль за дотриманням заборони на використання хімічної зброї, знищення її запасів, сприяння співпраці в мирній хімії та надання допомоги державам у захисті від хімічної зброї.
Україна є учасницею ОЗХЗ з листопада 1998 року і бере активну участь у її діяльності.