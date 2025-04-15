Україна U-19 поступилась Англії у матчі за третє місце на турнірі в Іспанії

Юнацька збірна України U-19 поступилася Англії U-18 у матчі за бронзу на турнірі в Марбельї. Це був підготовчий турнір перед кваліфікацією на Євро-2025, де Україна зіграє з Казахстаном, Словенією та Нідерландами.