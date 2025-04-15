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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 2606 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5864 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29838 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160534 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138837 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141722 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136202 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136014 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196713 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77725 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2610 перегляди

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Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

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До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149510 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

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Україна опустилася на 111-те місце в рейтингу щастя

Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя.

Суспільство • 20 березня, 06:29 • 10779 перегляди

План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом - Зеленський

Президент України повідомив про підготовку плану перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Під час розмови з прем'єром Словенії обговорили спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.

Війна • 5 березня, 16:16 • 20177 перегляди

Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали

Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.

Політика • 21 лютого, 21:11 • 33292 перегляди

Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки: Зеленський поспілкувався з прем’єром Словенії

Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом щодо двосторонніх відносин та оборонної допомоги. Обговорили також продовольчу ініціативу для Сирії та гарантії безпеки.

Політика • 21 лютого, 18:53 • 24052 перегляди

Українські біатлоністи повторили свій бронзовий успіх через 6 років

Меркушина та Тищенко вибороли бронзу в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі. Спортсмени використали лише два додаткові патрони та поступилися командам Норвегії та Чехії.

Спорт • 19 січня, 12:32 • 32681 перегляди

Балканські країни паралізовані через масштабні снігопади та буревії

Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Суспільство • 26 грудня, 04:43 • 21176 перегляди

Серед тем переговорів ЄС із Зеленським є транзит газу - Bloomberg

Лідери ЄС планують обговорити з президентом Зеленським питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року. Словенія та Україна скептично ставляться до продовження транзиту, але розглядаються альтернативні варіанти.

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Дівчина-спелеолог вдруге застрягла в одній і тій же печері на глибині 580 метрів під землею

Італійська спелеологиня Оттавія Піана отримала травми після падіння в печері Буено Фонтено біля Бергамо. Рятувальники використовують мікровибухівку для її евакуації з глибини 580 метрів.

Новини Світу • 17 грудня, 08:38 • 17057 перегляди

путін інкоґніто нагородив російських шпигунів зі Словенії: розсекречені матеріали

артем і ганна дульцеви, які працювали під виглядом аргентинців, отримали ордени Мужності від путіна. Інформація про нагородження розкрита через журнал "Розвідник", офіційного видання Служби зовнішньої розвідки рф.

Новини Світу • 10 грудня, 21:25 • 17692 перегляди

Якби Україна вступила в НАТО, війна закінчилася б й безпека Європи була сильнішою – посол Франції

Посол Франції Гаель Весьєр заявив, що вступ України до НАТО припинив би війну та посилив безпеку Європи. Проте рішення має бути спільним для всіх країн-членів Альянсу.

Політика • 10 грудня, 11:43 • 18356 перегляди

Поліція Словенії затримала мітингаря, який вигукував "росія переможе" під час візиту Олени Зеленської до Любляни

Під час передачі книжкового дару в бібліотеці Любляни чоловік вигукував проросійські гасла. Поліція затримала порушника, який кричав "росія переможе" англійською мовою.

Політика • 20 листопада, 09:05 • 15828 перегляди

Центр страткому: повідомлення, що "сім країн НАТО проти запрошення України до Альянсу" - неправда

Центр стратегічних комунікацій України спростував повідомлення про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Речник президента заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Політика • 24 жовтня, 10:10 • 16065 перегляди

Проти запрошення України до НАТО виступають сім країн - Politico

За даними Politico, окрім Німеччини та США, ще п'ять країн НАТО блокують запрошення України до Альянсу. Це Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія, які мають різні причини для такої позиції.

Війна • 23 жовтня, 22:48 • 102000 перегляди

російського тренера збірної Казахстану з футболу оштрафували за зневагу до казахської мови

Головного тренера збірної Казахстану станіслава черчесова оштрафували на 1,5 тисячі доларів за висміювання казахської мови. Інцидент стався на прес-конференції після матчу зі Словенією.

Спорт • 16 жовтня, 19:59 • 31743 перегляди

До Одеси прибули одразу 8 глав МЗС країн Європи: говорили про енергетику та оборону України

Міністри закордонних справ з країн Північної Європи та Балтії прибули з візитом до Одеси. Обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України, а також "план перемоги" та "формулу миру".

Війна • 16 жовтня, 12:08 • 14602 перегляди

Україна U-19 поступилась Англії у матчі за третє місце на турнірі в Іспанії

Юнацька збірна України U-19 поступилася Англії U-18 у матчі за бронзу на турнірі в Марбельї. Це був підготовчий турнір перед кваліфікацією на Євро-2025, де Україна зіграє з Казахстаном, Словенією та Нідерландами.

Спорт • 14 жовтня, 13:53 • 15190 перегляди

Українські фігуристи здобули перемогу у міжнародного турніру Budapest Trophy

Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули золото у змаганнях танцювальних дуетів серед юніорів на Budapest Trophy. Українська пара набрала 165.59 бала і забезпечила собі участь у фіналі юніорської серії Гран-прі.

Спорт • 13 жовтня, 12:31 • 18899 перегляди

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Війна • 9 жовтня, 19:46 • 47481 перегляди

Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

Політика • 9 жовтня, 08:52 • 14796 перегляди

Європарламент виділив 1 млрд євро на відновлення низки країн після торішніх повеней

Депутати Європарламенту схвалили виділення понад 1 млрд євро з Фонду солідарності ЄС для 5 країн, постраждалих від повеней у 2023 році. Найбільші суми отримають Словенія, Італія та Греція.

Новини Світу • 8 жовтня, 17:27 • 17436 перегляди
Ексклюзив

Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки

Мінцифри поділилося першими результатами впровадження програми електронного резидентства uResidency. Відомство планує розширити функції для е-резидентів та залучити нові країни до участі в програмі.

Економіка • 8 жовтня, 10:55 • 108759 перегляди

Словаччина передала Україні боєприпаси на 4,5 млн євро від громадян

Словаки зібрали 4,5 млн євро за три тижні на артилерійські боєприпаси для України. Передано 122 тонни боєприпасів, ще 500 тис. євро планують витратити на снаряди для гранатометів.

Війна • 8 жовтня, 09:30 • 10931 перегляди

В Україні запустили uResidency: зареєстровано вже понад 200 заяв

Україна запустила міжнародний цифровий продукт uResidency для реєстрації бізнесу іноземцями без фізичної присутності. Програма доступна для 4 країн, пропонує 5% податок та автоматичну звітність.

Економіка • 3 жовтня, 12:22 • 15207 перегляди

Повернення дітей-сиріт з-за кордону: пріоритетом стануть сімейні форми виховання

Україна планує повернути близько 2000 дітей-сиріт, евакуйованих за кордон на початку війни. Пріоритетом стануть сімейні форми виховання, проводяться моніторингові візити для оцінки потреб кожної дитини.

Суспільство • 25 вересня, 12:45 • 13582 перегляди

Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини

Президенти України та Туреччини зустрілися для обговорення стратегічного партнерства. Вони приділили увагу економічній співпраці, відбудові України та безпеці судноплавства у Чорному морі.

Економіка • 25 вересня, 01:40 • 88906 перегляди

Обговорили Формулу миру та співпрацю з Єврокомісією: Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Словенії в Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію Формули миру, оборонну підтримку та співпрацю з новим складом Єврокомісії.

Війна • 25 вересня, 00:32 • 82764 перегляди