Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Україна опинилася на 111-му місці в рейтингу щастя, втративши позиції порівняно з минулим роком. Фінляндія очолює рейтинг восьмий рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя.
Президент України повідомив про підготовку плану перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Під час розмови з прем'єром Словенії обговорили спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.
Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.
Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом щодо двосторонніх відносин та оборонної допомоги. Обговорили також продовольчу ініціативу для Сирії та гарантії безпеки.
Меркушина та Тищенко вибороли бронзу в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU в Брезно-Осрблі. Спортсмени використали лише два додаткові патрони та поступилися командам Норвегії та Чехії.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.
Лідери ЄС планують обговорити з президентом Зеленським питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року. Словенія та Україна скептично ставляться до продовження транзиту, але розглядаються альтернативні варіанти.
Італійська спелеологиня Оттавія Піана отримала травми після падіння в печері Буено Фонтено біля Бергамо. Рятувальники використовують мікровибухівку для її евакуації з глибини 580 метрів.
артем і ганна дульцеви, які працювали під виглядом аргентинців, отримали ордени Мужності від путіна. Інформація про нагородження розкрита через журнал "Розвідник", офіційного видання Служби зовнішньої розвідки рф.
Посол Франції Гаель Весьєр заявив, що вступ України до НАТО припинив би війну та посилив безпеку Європи. Проте рішення має бути спільним для всіх країн-членів Альянсу.
Під час передачі книжкового дару в бібліотеці Любляни чоловік вигукував проросійські гасла. Поліція затримала порушника, який кричав "росія переможе" англійською мовою.
Центр стратегічних комунікацій України спростував повідомлення про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Речник президента заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
За даними Politico, окрім Німеччини та США, ще п'ять країн НАТО блокують запрошення України до Альянсу. Це Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія, які мають різні причини для такої позиції.
Головного тренера збірної Казахстану станіслава черчесова оштрафували на 1,5 тисячі доларів за висміювання казахської мови. Інцидент стався на прес-конференції після матчу зі Словенією.
Міністри закордонних справ з країн Північної Європи та Балтії прибули з візитом до Одеси. Обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України, а також "план перемоги" та "формулу миру".
Юнацька збірна України U-19 поступилася Англії U-18 у матчі за бронзу на турнірі в Марбельї. Це був підготовчий турнір перед кваліфікацією на Євро-2025, де Україна зіграє з Казахстаном, Словенією та Нідерландами.
Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули золото у змаганнях танцювальних дуетів серед юніорів на Budapest Trophy. Українська пара набрала 165.59 бала і забезпечила собі участь у фіналі юніорської серії Гран-прі.
Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
Депутати Європарламенту схвалили виділення понад 1 млрд євро з Фонду солідарності ЄС для 5 країн, постраждалих від повеней у 2023 році. Найбільші суми отримають Словенія, Італія та Греція.
Мінцифри поділилося першими результатами впровадження програми електронного резидентства uResidency. Відомство планує розширити функції для е-резидентів та залучити нові країни до участі в програмі.
Словаки зібрали 4,5 млн євро за три тижні на артилерійські боєприпаси для України. Передано 122 тонни боєприпасів, ще 500 тис. євро планують витратити на снаряди для гранатометів.
Україна запустила міжнародний цифровий продукт uResidency для реєстрації бізнесу іноземцями без фізичної присутності. Програма доступна для 4 країн, пропонує 5% податок та автоматичну звітність.
Україна планує повернути близько 2000 дітей-сиріт, евакуйованих за кордон на початку війни. Пріоритетом стануть сімейні форми виховання, проводяться моніторингові візити для оцінки потреб кожної дитини.
Президенти України та Туреччини зустрілися для обговорення стратегічного партнерства. Вони приділили увагу економічній співпраці, відбудові України та безпеці судноплавства у Чорному морі.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Словенії в Нью-Йорку. Вони обговорили реалізацію Формули миру, оборонну підтримку та співпрацю з новим складом Єврокомісії.