Атака на одну з найвідоміших святинь Києва - у Мінкульті показали пошкодження Володимирського собору
Київ • УНН
У соборі вибито вікна з рамами та пошкоджено карнизи. Розписи й конструктивні елементи, за попередніми оцінками, не постраждали.
російські дрони пошкодили одну з найвідоміших святинь Києва — Володимирський собор. Як повідомила міністерка культури Тетяна Бережна, за попередніми даними, у соборі вибито вікна разом із рамами, також пошкоджено карнизи, передає УНН.
росія продовжує руйнувати нашу культурну спадщину. Сьогодні вдень російські дрони пошкодили одну з найвідоміших святинь Києва — Володимирський собор. Це пам’ятка архітектури національного значення й один із кафедральних соборів Православної Церкви України. Особливу цінність мають настінні розписи храму, над якими працювали відомі художники Михайло Врубель, Микола Пимоненко, Сергій Костенко, Віктор Замирайло та інші
Заступник міністра культури Іван Вербицький оглянув пошкодження разом з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і директоркою Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Мариною Соловйовою.
За попередніми даними, у соборі вибито вікна разом із рамами, також пошкоджено карнизи. Розписи і конструктивні елементи за попередніми оцінками не постраждали. Фахівці уточнюють масштаб пошкоджень
У Православній церкві України також повідомили про пошкодження Володимирського собору.
Від вибуху поруч з храмом хвилею вибито частину вікон у вівтарі собору, вони з рамами впали всередину. Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі
Додамо
Як повідомила міністерка культури, від початку цього року кількість пам’яток, пошкоджених росією, зросла більше ніж на третину, і на кінець жовтня становить майже 2 200. Постраждали також майже 2 700 закладів культури.
Володимирський собор зводили й оздоблювали десятиліттями. Уже понад століття кияни приходять сюди молитися. Але для росії немає нічого святого – вони руйнують все, що не можуть привласнити. Документуємо руйнування, щоб росія відповіла за злочини проти української культури
Київ під атакою ворожих дронів: у Володимирському соборі пошкоджено вікна, кількість постраждалих зростає19.11.26, 17:34 • 18859 переглядiв