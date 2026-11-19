Фото із сторінки Тетяни Бережної у Facebook

російські дрони пошкодили одну з найвідоміших святинь Києва — Володимирський собор. Як повідомила міністерка культури Тетяна Бережна, за попередніми даними, у соборі вибито вікна разом із рамами, також пошкоджено карнизи, передає УНН.

росія продовжує руйнувати нашу культурну спадщину. Сьогодні вдень російські дрони пошкодили одну з найвідоміших святинь Києва — Володимирський собор. Це пам’ятка архітектури національного значення й один із кафедральних соборів Православної Церкви України. Особливу цінність мають настінні розписи храму, над якими працювали відомі художники Михайло Врубель, Микола Пимоненко, Сергій Костенко, Віктор Замирайло та інші - повідомила Бережна.

Пошкодження Володимирського собору після атаки рф. Фото із сторінки Православної церкви України у Facebook

Заступник міністра культури Іван Вербицький оглянув пошкодження разом з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і директоркою Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Мариною Соловйовою.

За попередніми даними, у соборі вибито вікна разом із рамами, також пошкоджено карнизи. Розписи і конструктивні елементи за попередніми оцінками не постраждали. Фахівці уточнюють масштаб пошкоджень - додала Бережна.

Пошкодження Володимирського собору після атаки рф. Фото із сторінки міністерки культури Тетяни Бережної у Facebook

У Православній церкві України також повідомили про пошкодження Володимирського собору.

Від вибуху поруч з храмом хвилею вибито частину вікон у вівтарі собору, вони з рамами впали всередину. Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомила міністерка культури, від початку цього року кількість пам’яток, пошкоджених росією, зросла більше ніж на третину, і на кінець жовтня становить майже 2 200. Постраждали також майже 2 700 закладів культури.

Володимирський собор зводили й оздоблювали десятиліттями. Уже понад століття кияни приходять сюди молитися. Але для росії немає нічого святого – вони руйнують все, що не можуть привласнити. Документуємо руйнування, щоб росія відповіла за злочини проти української культури - резюмувала Бережна.

Київ під атакою ворожих дронів: у Володимирському соборі пошкоджено вікна, кількість постраждалих зростає