Фото со страницы Татьяны Бережной в Facebook

Российские дроны повредили одну из самых известных святынь Киева — Владимирский собор. Как сообщила министр культуры Татьяна Бережная, по предварительным данным, в соборе выбиты окна вместе с рамами, также повреждены карнизы, передает УНН.

Россия продолжает разрушать наше культурное наследие. Сегодня днем российские дроны повредили одну из самых известных святынь Киева — Владимирский собор. Это памятник архитектуры национального значения и один из кафедральных соборов Православной церкви Украины. Особую ценность имеют настенные росписи храма, над которыми работали известные художники Михаил Врубель, Николай Пимоненко, Сергей Костенко, Виктор Замирайло и другие - сообщила Бережная.

Повреждение Владимирского собора после атаки РФ. Фото со страницы Православной церкви Украины в Facebook

Заместитель министра культуры Иван Вербицкий осмотрел повреждения вместе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и директором Департамента охраны культурного наследия КГГА Мариной Соловьевой.

По предварительным данным, в соборе выбиты окна вместе с рамами, также повреждены карнизы. Росписи и конструктивные элементы, по предварительным оценкам, не пострадали. Специалисты уточняют масштаб повреждений - добавила Бережная.

Повреждение Владимирского собора после атаки РФ. Фото со страницы министра культуры Татьяны Бережной в Facebook

В Православной церкви Украины также сообщили о повреждении Владимирского собора.

От взрыва рядом с храмом ударной волной выбило часть окон в алтаре собора, они вместе с рамами упали внутрь. Повреждены элементы восточного фасада храма. Также обломки упали на прилегающую территорию, повредив припаркованные на обочине автомобили - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщила министр культуры, с начала этого года количество памятников, поврежденных Россией, выросло более чем на треть и на конец октября составляет почти 2 200. Пострадали также почти 2 700 учреждений культуры.

Владимирский собор возводили и украшали десятилетиями. Уже более века киевляне приходят сюда молиться. Но для России нет ничего святого — они разрушают все, что не могут присвоить. Документируем разрушения, чтобы Россия ответила за преступления против украинской культуры - резюмировала Бережная.

Киев под атакой вражеских дронов: во Владимирском соборе повреждены окна, число пострадавших растёт