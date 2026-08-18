Бережная Татьяна Васильевна

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике - Министр культуры Украины

Татьяна Васильевна Бережная (урождённая Мацюк) родилась 9 января 1989 года в Рогатине Ивано-Франковской области. Получила степени бакалавра и магистра права в Киево-Могилянской академии, проходила стажировку в Парламенте Канады и обучалась в Школе стратегического архитектора при Киево-Могилянской бизнес-школе. С 2011 года работала в юридической фирме "Василь Кисиль и Партнёры", в 2017 году получила свидетельство адвоката. С 2022 по 2025 год - заместитель министра экономики Украины. С июля 2025 года - и. о. министра культуры, где начала кадровые ротации, запустила программу грантов для креативных индустрий и подписала меморандум с международным альянсом ALIPH о создании Украинского фонда культурного наследия. 21 октября 2025 года Верховная Рада назначила её вице-премьер-министром по гуманитарной политике и министром культуры - первой на этой должности за шесть лет. Сохранила должность в правительстве Корецкого.