В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий
Киев • УНН
Правительство передало в Раду проект бюджета-2027 с 4,885 трлн грн на оборону. На образование, медицину и поддержку бизнеса также предусмотрели больше средств.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в проекте бюджета-2027 только на оборону предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, это почти 44% ВВП, передает УНН.
Сегодня правительство одобрило и в установленный законом срок передало в Верховную раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Это бюджет воюющей страны. Наша ключевая задача — обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП
По его словам, дополнительно партнеры предоставляют нам материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и другое.
Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн грн, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны становится выше. Работаем над завершением точных расчетов
Премьер подчеркнул, что "мы четко осознаем, что Украина собственными доходами может покрыть лишь часть своих расходов. А значит, ответственная и слаженная работа с партнерами является фундаментом наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей. Военных и социальных".
Кроме того, по словам Корецкого, на образование в проекте бюджета предусматривается 328,5 млрд гривен, на медицину — 292,5 млрд. Это больше, чем в этом году. Растет финансирование социальных программ, поддержки ветеранов и ВПЛ, жилья. Больше ресурсов должны получить регионы и территориальные общины для восстановления, развития и повышения качества жизни людей.
Еще один важный приоритет — помочь экономике выстоять в условиях радикальной интенсификации российских атак. На программы поддержки бизнеса предусматриваем 96 млрд гривен — почти вдвое больше, чем в этом году. Это доступное кредитование, гранты и поддержка оборонных инноваций. Также предусматриваем отдельное финансирование для страхования военных рисков. Документ уже сегодня в Верховной раде. Все министры и я лично готовы к плодотворному диалогу с парламентом и рассчитываем на поддержку народных депутатов
В Раду внесли проект бюджета на 2027 год15.09.26, 22:04 • 2478 просмотров