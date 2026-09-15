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В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий

Киев • УНН

 • 2266 просмотра

Правительство передало в Раду проект бюджета-2027 с 4,885 трлн грн на оборону. На образование, медицину и поддержку бизнеса также предусмотрели больше средств.

В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в проекте бюджета-2027 только на оборону предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, это почти 44% ВВП, передает УНН.

Сегодня правительство одобрило и в установленный законом срок передало в Верховную раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Это бюджет воюющей страны. Наша ключевая задача — обеспечить потребности безопасности и обороны и сохранить финансовую устойчивость. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП 

- сообщил Корецкий.

По его словам, дополнительно партнеры предоставляют нам материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и другое.

Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн грн, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше.  Стоимость войны становится выше. Работаем над завершением точных расчетов 

- добавил Корецкий. 

Премьер подчеркнул, что "мы четко осознаем, что Украина собственными доходами может покрыть лишь часть своих расходов. А значит, ответственная и слаженная работа с партнерами является фундаментом наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей. Военных и социальных".

Кроме того, по словам Корецкого, на образование в проекте бюджета предусматривается 328,5 млрд гривен, на медицину — 292,5 млрд. Это больше, чем в этом году.  Растет финансирование социальных программ, поддержки ветеранов и ВПЛ, жилья. Больше ресурсов должны получить регионы и территориальные общины для восстановления, развития и повышения качества жизни людей.

Еще один важный приоритет — помочь экономике выстоять в условиях радикальной интенсификации российских атак. На программы поддержки бизнеса предусматриваем 96 млрд гривен — почти вдвое больше, чем в этом году. Это доступное кредитование, гранты и поддержка оборонных инноваций. Также предусматриваем отдельное финансирование для страхования военных рисков. Документ уже сегодня  в Верховной раде. Все министры и я лично готовы к плодотворному диалогу с парламентом и рассчитываем на поддержку народных депутатов 

- резюмировал премьер.

В Раду внесли проект бюджета на 2027 год15.09.26, 22:04 • 2478 просмотров

Антонина Туманова

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