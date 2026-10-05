730 дней без парикмахера - фанат "МЮ" не стрижется уже ровно два года

Сегодня, 5 октября, фанат английского «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Иллетт начал челлендж, суть которого — не стричься, пока «МЮ» не одержит 5 побед подряд. С тех пор волосы болельщика так сильно отрасли, что ему даже пришлось заплести дреды, передает УНН.

Детали

Именно сегодня 2 года назад я решил начать этот челлендж. Честно говоря, я не думал, что из этого что-то выйдет, но просто считал, что это будет забавным способом подарить немного юмора другим болельщикам «Манчестер Юнайтед», ведь тогда мы переживали не лучший период. Отчасти решение начать челлендж было связано с ощущением, что нас тоже немного недооценивали. За несколько месяцев до этого мы выиграли Кубок Англии (а еще за несколько месяцев до этого — 5 раз подряд), но на тот момент в сезоне-2024/25 мы уже провели 10 матчей... 3 победы, 4 ничьи, 3 поражения. К сожалению, с тех пор мы продолжаем испытывать трудности, и это длится НАМНОГО дольше, чем я когда-либо ожидал — написал Иллетт в Instagram.

Он отметил, что «МЮ» в этом сезоне уже провел 7 игр, в которых одержал 2 победы, сыграл 2 раза вничью и потерпел 3 поражения, добавив, что очень надеется, что клубу удастся переломить ход этого сезона, вернуться на победную волну и снова бороться за трофеи.

В отличие от мнения некоторых людей, я действительно хочу, чтобы эти 5 побед и новая прическа появились как можно скорее. Я не буду притворяться, что это не было увлекательным путешествием... Я безмерно благодарен за возможности и опыт, которые получил благодаря этому. Я познакомился с невероятными людьми, осуществил настоящие мечты и наслаждался этим путешествием. Но это не было моим планом. Я никогда не думал, что это заинтересует многих людей, никогда не думал, что это продлится так долго, и никогда не думал, что стану «персоной в соцсетях» или «создателем контента» — добавил Иллетт.

Дополнение

Именно в этот день, 5 октября 2024 года, фанат «МЮ» Фрэнк Иллетт запустил челлендж, суть которого заключалась в том, чтобы не стричься до того момента, пока английский клуб не одержит 5 побед подряд. Именно 5 октября 2024 года Иллетт в последний раз стригся.

Отметим, что англичанин начал челлендж, когда «МЮ» тренировал Эрик тен Хаг. За день до этого «Манюнайтед» сыграл 3:3 с «Порту» в Лиге Европы, а уже на следующий день после старта челленджа команда сыграла 0:0 с «Астон Виллой».

Всего же челлендж уже пережил трех тренеров «МЮ» — тен Хага, Рубена Аморима и Майкла Каррика, который в настоящее время тренирует «красных дьяволов».

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Ближе всего к походу к парикмахеру Иллетт был в феврале этого года. Тогда «МЮ» сначала обыграл заклятого соперника — «Манчестер Сити» со счетом 2:0, затем «Арсенал» — 3:2, далее была победа над «Фулхэмом» с таким же счетом, а затем победа над «Тоттенгемом» — 2:0. Однако в пятом, решающем матче «МЮ» умудрился сыграть вничью с «Вест Хэмом» — 1:1.

В сентябре Иллетт встретился с Рубеном Аморимом, поделившись фотографией в Instagram. По его словам, Аморим извинился перед болельщиком.

Он увидел меня, указал на мои волосы и сказал: «Прости за это». Я по-прежнему его люблю — написал Иллетт.

Отметим, волосы Иллетта уже настолько отрасли, что в итоге ему пришлось обратиться к парикмахеру, чтобы сделать дреды.

История болельщика также привлекла внимание форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который сам недавно сменил прическу.

В соцсетях начали шутить, что он сделал это из-за челленджа фаната «МЮ». Сам Иллетт отверг эту версию в комментариях под публикацией в Instagram: «Лично я не думаю, что это как-то связано. Если бы это было так, он подстригся бы после пятой победы — в матче против «Юнайтед», а не после седьмой — против «Сандерленда».

Холанд ответил на комментарий англичанина: «Подстригись, мужик».

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