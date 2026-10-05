730 днів без перукаря - фанат “МЮ” не стрижеться вже рівно два роки

Сьогодні, 5 жовтня, фанат англійського "Манчестер Юнайтед" Френк Іллетт розпочав челендж, суть якого - не стригтися, поки "МЮ" не здобуде 5 перемог поспіль. З тих пір волосся вболівальника так сильно розрослося, що йому навіть довелося заплітати дреди, передає УНН.

Деталі

Саме сьогодні 2 роки тому я вирішив розпочати цей челендж. Я, чесно кажучи, не думав, що з цього щось вийде, але просто вважав, що це буде веселий спосіб подарувати трохи гумору іншим уболівальникам "Манчестер Юнайтед", адже ми тоді переживали не найкращий період. Частково рішення розпочати челендж було пов’язане з відчуттям, що нас теж трохи недооцінювали. За кілька місяців до того ми виграли Кубок Англії (а ще за кілька місяців до того - 5 разів поспіль), але на той момент у сезоні 2024/25 ми провели вже 10 матчів... 3 перемоги, 4 нічиї, 3 поразки. На жаль, з того часу ми продовжуємо зазнавати труднощів, і це триває НАБАГАТО довше, ніж я коли-небудь очікував - написав Іллетт в Instagram.

Він зазначив, що "МЮ" цього сезону провів вже 7 ігор, у яких здобув 2 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки, додавши, що дуже сподівається, що клубу вдасться переломити хід цього сезону, повернутися на переможну хвилю та знову боротися за трофеї.

На відміну від думки деяких людей, я дійсно хочу, щоб ці 5 перемог і нова зачіска з’явилися якомога швидше. Я не буду прикидатися, що це не була цікава подорож... Я безмежно вдячний за можливості та досвід, які отримав завдяки цьому. Я познайомився з неймовірними людьми, здійснив справжні мрії та насолоджувався цією подорожжю. Але це й не було моїм планом. Я ніколи не думав, що це зацікавить багатьох людей, ніколи не думав, що це триватиме так довго, і ніколи не думав, що стану "персоною в соцмережах" чи "творцем контенту - додав Іллетт.

Доповнення

Саме цього дня, 5 жовтня 2024 року фанат "МЮ" Френк Іллетт запустив челендж, суть якого не стригтися до того моменту, поки англійський клуб не здобуде 5 перемог поспіль. Саме 5 жовтня 2024 року Іллетт востаннє стригся.

Зазначимо, що англієць розпочав челендж, коли "МЮ" тренував Ерік тен Гаг. За день до цього "Манюнайтед" зіграв 3:3 з "Порту" в Лізі Європи, а вже наступного дня після старту челенджу команда зіграла 0:0 з "Астон Віллою".

Загалом же челендж вже пройшов трьох тренерів "МЮ" - тен Гага, Рубена Аморіма, і Майкла Карріка, який нині тренує "червоних дияволів".

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Найближче до походу до перукаря Іллетт був у лютому цього року. Тоді "МЮ" переграв спочатку заклятого суперника - "Манчестер Сіті" 2:0, потім "Арсенал" 3:2, далі була перемога над "Фулгемом" з таким же рахунком, потім перемога над "Тоттенгемом" 2:0. проте у п’ятому, вирішальному матчі "МЮ" примудрився зіграти внічию з "Вест Гемом" - 1:1.

У вересні Ілетт зустрівся з Рубеном Аморімом, поділившись фото в Instagram. За його словами, Аморім вибачився перед фанатом.

Він побачив мене, вказав на моє волосся і сказав: "Пробач за це". Я, як і раніше, його люблю - написав Ілетт.

Зазначимо, волосся Іллетта вже настільки розрослося, що йому зрештою довелося звернутися до перукаря, щоб зробити дреди.

Історія фаната також привернула увагу форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда, який сам нещодавно змінив зачіску.

У соцмережах в соцмережах почали жартувати, що він зробив це через челендж фаната "МЮ". Сам Іллетт відкинув цю версію в коментарях під дописом в Instagram: "Особисто я не думаю, що це якось із цим пов’язано. Якби це було так, він би підстригся після п’ятої перемоги, у матчі проти "Юнайтед", а не після сьомої, проти "Сандерленда".

Голанд відповів на коментар англійця: "Підстрижися, чоловіче".

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