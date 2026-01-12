“Манчестер Юнайтед” знову очолить колишня легенда клубу - інсайдер

$43.080.09
19:13 • 3970 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 8008 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 10264 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 12414 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21859 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16219 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18139 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 37831 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36774 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29269 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома12 січня, 11:02 • 3666 перегляди
Київ переходить на екстрені відключення світла12 січня, 11:46 • 3348 перегляди
Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії12 січня, 11:59 • 4526 перегляди
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 4290 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 5772 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21868 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 30835 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 37832 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 35157 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 39667 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Ґренландія
Данія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 32508 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28255 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34189 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36367 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92439 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

“Манчестер Юнайтед” знову очолить колишня легенда клубу - інсайдер

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Майкл Каррік прийняв умови контракту з Манчестер Юнайтед, угоду підпишуть цього тижня. Раніше клуб звільнив головного тренера Рубена Аморіма.

“Манчестер Юнайтед” знову очолить колишня легенда клубу - інсайдер

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік очолить знову "червоних дияволів". Угоду планується підписати цього тижня. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, передає УНН.

Деталі

Майкл Каррік прийняв усі умови контрактної пропозиції "Манчестер Юнайтед". Угода майже укладена і, як очікується, буде підписана цього тижня

- написав Романо, додавши своє фірмове “Here we go”.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, англійський "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Рубена Аморіма. Команду тимчасово очолив Даррен Флетчер.

“Манчестер Юнайтед” звільнив Аморіма з посади головного тренера05.01.26, 17:12 • 3871 перегляд

Майкл Каррік виступав за "МЮ" з 2006 по 2018 рік. За час перебування у клубі, англієць здобув 16 трофеїв, серед яких чемпіонство Англії, Кубок Англії, Суперкубок Англії, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи.

Після завершення кар’єри працював у структурі "Манчестера", а з листопада по грудень 2021 року виконував обов’язки головного тренера "червоних дияволів".

З 2022 по 2025 року працював головним тренером англійського "Мідлсбро".

Нагадаємо

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, оголосив про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера після поразки у Суперкубку Іспанії проти каталонської "Барселони". Королівський клуб очолить інший колишній футболіст "вершкових" - Альваро Арбелоа.

Павло Башинський

Спорт
Реал Мадрид