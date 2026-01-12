“Манчестер Юнайтед” знову очолить колишня легенда клубу - інсайдер

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік очолить знову "червоних дияволів". Угоду планується підписати цього тижня. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, передає УНН.

Деталі

Майкл Каррік прийняв усі умови контрактної пропозиції "Манчестер Юнайтед". Угода майже укладена і, як очікується, буде підписана цього тижня - написав Романо, додавши своє фірмове “Here we go”.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, англійський "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Рубена Аморіма. Команду тимчасово очолив Даррен Флетчер.

Майкл Каррік виступав за "МЮ" з 2006 по 2018 рік. За час перебування у клубі, англієць здобув 16 трофеїв, серед яких чемпіонство Англії, Кубок Англії, Суперкубок Англії, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи.

Після завершення кар’єри працював у структурі "Манчестера", а з листопада по грудень 2021 року виконував обов’язки головного тренера "червоних дияволів".

З 2022 по 2025 року працював головним тренером англійського "Мідлсбро".

Нагадаємо

