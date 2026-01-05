“Манчестер Юнайтед” звільнив Аморіма з посади головного тренера

Англійський "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Рубена Аморіма. Команду до наступного туру АПЛ готуватиме Даррен Флетчер. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН.

"Рубен Аморім покинув посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед", - йдеться в заяві клубу.

У клубі нагадали, що Аморім був призначений на цю посаду в листопаді 2024 року і привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні.

"Тоттенгем" переміг "МЮ" з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи 2024/25

"Оскільки "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце в Прем'єр-лізі, керівництво клубу з неохотою прийняло рішення, що настав час для змін. Це дасть команді найкращі шанси на найвище можливе місце в Прем'єр-лізі", - зазначається в повідомленні.

Клуб подякував Аморіму за його внесок у розвиток клубу та побажав йому успіхів у майбутньому.

Зазначається, що до матчу з "Бернлі" у середу команду готуватиме шотландець Даррен Флетчер, який виступав за "МЮ" з 2002 по 2015 рік, а з 2021 року працює у системі клубу, зокрема з липня 2025 року - головний тренер "Манчестер Юнайтед" U-18.

Доповнення

Рубен Аморім очолив "МЮ" у листопаді 2024 року. До цього він очолював португальський "Спортинг", з яким ставав чемпіоном Португалії, а також вигравав внутрішні кубки.

Тоді "Юнайтед" виплатив "Спортінгу" додатково відступні 10 млн євро відступних за дострокове звільнення.

Під керівництвом Аморіма, "Манчестер Юнайтед" провів 63 гри, у яких переміг 21 раз, 18 раз зіграв внічию, а також зазнав 21 поразку.

Минулого сезону "МЮ" дійшов до фіналу Ліги Європи, проте у чемпіонаті зайняв аж 15 місце.

Чутки про звільнення Аморіма ходили ще з вересня минулого року. Як пише The Guardian, Аморім пішов після конфлікту з керівництвом клубу щодо трансферної політики, коли коуч зажадав від своїх колег з відділу підбору гравців "виконувати свою роботу" після недільної нічиєї в Лідсі (1:1).

Аморім вважав, що "Юнайтед" готовий підтримати його в січневому трансферному вікні, якщо з'явиться можливість підписати важливого гравця, але в п'ятницю заявив: "Ми не обговорювали жодних змін у складі команди".

Видання додає, що стосунки Аморіма з директором з футболу Джейсоном Вілкоксом стали напруженими, і він чітко висловив своє розчарування після матчу з "Лідсом".

"Я прийшов сюди, щоб бути менеджером "Манчестер Юнайтед", а не тренером "Манчестер Юнайтед". Це ясно. Я знаю, що мене не звуть Тухель, Моурінью чи Конте, але я менеджер", - сказав Аморім.

Нагадаємо

Вболівальник помер на стадіоні "Елланд Роуд" перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед" 4 січня. Медики не змогли врятувати чоловіка, незважаючи на екстрену допомогу.