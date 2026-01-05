“Манчестер Юнайтед” звільнив Аморіма з посади головного тренера

$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 6076 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 14584 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 14651 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 21264 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 31108 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 87380 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 65492 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 90580 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 96711 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 67589 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Популярнi новини
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 15526 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 20516 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку12:06 • 10060 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 10713 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 20946 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 14577 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 21054 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 87374 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 151863 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 169260 перегляди
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 49826 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 44533 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 42169 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 50353 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 95607 перегляди
“Манчестер Юнайтед” звільнив Аморіма з посади головного тренера

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Англійський "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Рубена Аморіма, який очолював команду з листопада 2024 року. До наступного туру АПЛ команду готуватиме Даррен Флетчер.

“Манчестер Юнайтед” звільнив Аморіма з посади головного тренера

Англійський "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Рубена Аморіма. Команду до наступного туру АПЛ готуватиме Даррен Флетчер. Про це йдеться в заяві клубу, передає УНН

"Рубен Аморім покинув посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед", - йдеться в заяві клубу. 

У клубі нагадали, що Аморім був призначений на цю посаду в листопаді 2024 року і привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні.

"Тоттенгем" переміг "МЮ" з рахунком 1:0 у фіналі Ліги Європи 2024/2522.05.25, 00:00 • 3488 переглядiв

"Оскільки "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце в Прем'єр-лізі, керівництво клубу з неохотою прийняло рішення, що настав час для змін. Це дасть команді найкращі шанси на найвище можливе місце в Прем'єр-лізі", - зазначається в повідомленні. 

Клуб подякував Аморіму за його внесок у розвиток клубу та побажав йому успіхів у майбутньому.

Зазначається, що до матчу з "Бернлі" у середу команду готуватиме шотландець Даррен Флетчер, який виступав за "МЮ" з 2002 по 2015 рік, а з 2021 року працює у системі клубу, зокрема з липня 2025 року - головний тренер "Манчестер Юнайтед" U-18. 

Доповнення

Рубен Аморім очолив "МЮ" у листопаді 2024 року. До цього він очолював португальський "Спортинг", з яким ставав чемпіоном Португалії, а також вигравав внутрішні кубки. 

Тоді "Юнайтед" виплатив "Спортінгу" додатково відступні 10 млн євро відступних за дострокове звільнення. 

Під керівництвом Аморіма, "Манчестер Юнайтед" провів 63 гри, у яких переміг 21 раз, 18 раз зіграв внічию, а також зазнав 21 поразку. 

Минулого сезону "МЮ" дійшов до фіналу Ліги Європи, проте у чемпіонаті зайняв аж 15 місце. 

Чутки про звільнення Аморіма ходили ще з вересня минулого року. Як пише The Guardian, Аморім пішов після конфлікту з керівництвом клубу щодо трансферної політики, коли коуч зажадав від своїх колег з відділу підбору гравців "виконувати свою роботу" після недільної нічиєї в Лідсі (1:1). 

Аморім вважав, що "Юнайтед" готовий підтримати його в січневому трансферному вікні, якщо з'явиться можливість підписати важливого гравця, але в п'ятницю заявив: "Ми не обговорювали жодних змін у складі команди".

Видання додає, що стосунки Аморіма з директором з футболу Джейсоном Вілкоксом стали напруженими, і він чітко висловив своє розчарування після матчу з "Лідсом". 

"Я прийшов сюди, щоб бути менеджером "Манчестер Юнайтед", а не тренером "Манчестер Юнайтед". Це ясно. Я знаю, що мене не звуть Тухель, Моурінью чи Конте, але я менеджер", - сказав Аморім. 

Нагадаємо 

Вболівальник помер на стадіоні "Елланд Роуд" перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед" 4 січня. Медики не змогли врятувати чоловіка, незважаючи на екстрену допомогу.

Антоніна Туманова

Спорт
Ліга Європи УЄФА
The Guardian
Португалія