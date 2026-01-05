"Манчестер Юнайтед" уволил Аморима с поста главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима. Команду к следующему туру АПЛ будет готовить Даррен Флетчер. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

«Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении клуба.

В клубе напомнили, что Аморим был назначен на эту должность в ноябре 2024 года и привел команду в финал Лиги Европы УЕФА в Бильбао в мае.

«Поскольку «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Премьер-лиге, руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало время для перемен. Это даст команде лучшие шансы на наивысшее возможное место в Премьер-лиге», — отмечается в сообщении.

Клуб поблагодарил Аморима за его вклад в развитие клуба и пожелал ему успехов в будущем.

Отмечается, что к матчу с «Бернли» в среду команду будет готовить шотландец Даррен Флетчер, выступавший за «МЮ» с 2002 по 2015 год, а с 2021 года работающий в системе клуба, в частности с июля 2025 года — главный тренер «Манчестер Юнайтед» U-18.

Рубен Аморим возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года. До этого он возглавлял португальский «Спортинг», с которым становился чемпионом Португалии, а также выигрывал внутренние кубки.

Тогда «Юнайтед» выплатил «Спортингу» дополнительно отступные 10 млн евро отступных за досрочное увольнение.

Под руководством Аморима, «Манчестер Юнайтед» провел 63 игры, в которых победил 21 раз, 18 раз сыграл вничью, а также потерпел 21 поражение.

В прошлом сезоне «МЮ» дошел до финала Лиги Европы, однако в чемпионате занял аж 15 место.

Слухи об увольнении Аморима ходили еще с сентября прошлого года. Как пишет The Guardian, Аморим ушел после конфликта с руководством клуба относительно трансферной политики, когда коуч потребовал от своих коллег из отдела подбора игроков «выполнять свою работу» после воскресной ничьей в Лидсе (1:1).

Аморим считал, что «Юнайтед» готов поддержать его в январском трансферном окне, если появится возможность подписать важного игрока, но в пятницу заявил: «Мы не обсуждали никаких изменений в составе команды».

Издание добавляет, что отношения Аморима с директором по футболу Джейсоном Уилкоксом стали напряженными, и он четко выразил свое разочарование после матча с «Лидсом».

«Я пришел сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером «Манчестер Юнайтед». Это ясно. Я знаю, что меня не зовут Тухель, Моуринью или Конте, но я менеджер», — сказал Аморим.

