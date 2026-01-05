$42.290.12
Эксклюзив
14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Манчестер Юнайтед" уволил Аморима с поста главного тренера

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Английский "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Рубена Аморима, возглавлявшего команду с ноября 2024 года. К следующему туру АПЛ команду будет готовить Даррен Флетчер.

"Манчестер Юнайтед" уволил Аморима с поста главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима. Команду к следующему туру АПЛ будет готовить Даррен Флетчер. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

«Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», — говорится в заявлении клуба.

В клубе напомнили, что Аморим был назначен на эту должность в ноябре 2024 года и привел команду в финал Лиги Европы УЕФА в Бильбао в мае.

"Тоттенхэм" победил "МЮ" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы 2024/2522.05.25, 00:00 • 3488 просмотров

«Поскольку «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Премьер-лиге, руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало время для перемен. Это даст команде лучшие шансы на наивысшее возможное место в Премьер-лиге», — отмечается в сообщении.

Клуб поблагодарил Аморима за его вклад в развитие клуба и пожелал ему успехов в будущем.

Отмечается, что к матчу с «Бернли» в среду команду будет готовить шотландец Даррен Флетчер, выступавший за «МЮ» с 2002 по 2015 год, а с 2021 года работающий в системе клуба, в частности с июля 2025 года — главный тренер «Манчестер Юнайтед» U-18.

Дополнение

Рубен Аморим возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года. До этого он возглавлял португальский «Спортинг», с которым становился чемпионом Португалии, а также выигрывал внутренние кубки.

Тогда «Юнайтед» выплатил «Спортингу» дополнительно отступные 10 млн евро отступных за досрочное увольнение.

Под руководством Аморима, «Манчестер Юнайтед» провел 63 игры, в которых победил 21 раз, 18 раз сыграл вничью, а также потерпел 21 поражение.

В прошлом сезоне «МЮ» дошел до финала Лиги Европы, однако в чемпионате занял аж 15 место.

Слухи об увольнении Аморима ходили еще с сентября прошлого года. Как пишет The Guardian, Аморим ушел после конфликта с руководством клуба относительно трансферной политики, когда коуч потребовал от своих коллег из отдела подбора игроков «выполнять свою работу» после воскресной ничьей в Лидсе (1:1).

Аморим считал, что «Юнайтед» готов поддержать его в январском трансферном окне, если появится возможность подписать важного игрока, но в пятницу заявил: «Мы не обсуждали никаких изменений в составе команды».

Издание добавляет, что отношения Аморима с директором по футболу Джейсоном Уилкоксом стали напряженными, и он четко выразил свое разочарование после матча с «Лидсом».

«Я пришел сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером «Манчестер Юнайтед». Это ясно. Я знаю, что меня не зовут Тухель, Моуринью или Конте, но я менеджер», — сказал Аморим.

Напомним

Болельщик умер на стадионе «Элланд Роуд» перед матчем «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» 4 января. Медики не смогли спасти мужчину, несмотря на экстренную помощь.

Антонина Туманова

