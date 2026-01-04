На стадіоні в Англії помер вболівальник: трагедія перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед"
Вболівальник помер на стадіоні "Елланд Роуд" перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед" 4 січня. Медики не змогли врятувати чоловіка, незважаючи на екстрену допомогу.
Футбольний клуб "Лідс Юнайтед" офіційно підтвердив смерть вболівальника, якому стало зле перед початком матчу Прем’єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед" у неділю, 4 січня, пише УНН.
Медики надали екстрену допомогу чоловіку безпосередньо на трибунах стадіону "Елланд Роуд", проте врятувати життя фаната не вдалося.
У офіційній заяві клуб висловив глибокі співчуття родині та близьким померлого, зазначивши, що вся футбольна спільнота "Лідса" спустошена цією новиною.
Попри трагічний інцидент, гра відбулася і завершилася нічиєю 1:1. Рахунок у другому періоді відкрив гравець господарів Бренден Ааронсон, проте вже за кілька хвилин нападник "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья відновив паритет, забивши гол у відповідь.
