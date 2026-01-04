$42.170.00
4 січня, 15:52 • 12486 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 19825 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 43833 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 30361 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 43288 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52183 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 57846 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55636 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50969 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66065 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
На стадіоні в Англії помер вболівальник: трагедія перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Вболівальник помер на стадіоні "Елланд Роуд" перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед" 4 січня. Медики не змогли врятувати чоловіка, незважаючи на екстрену допомогу.

На стадіоні в Англії помер вболівальник: трагедія перед матчем "Лідса" та "Манчестер Юнайтед"
Фото: Reuters

Футбольний клуб "Лідс Юнайтед" офіційно підтвердив смерть вболівальника, якому стало зле перед початком матчу Прем’єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед" у неділю, 4 січня, пише УНН.

Деталі

Медики надали екстрену допомогу чоловіку безпосередньо на трибунах стадіону "Елланд Роуд", проте врятувати життя фаната не вдалося.

У офіційній заяві клуб висловив глибокі співчуття родині та близьким померлого, зазначивши, що вся футбольна спільнота "Лідса" спустошена цією новиною.

Попри трагічний інцидент, гра відбулася і завершилася нічиєю 1:1. Рахунок у другому періоді відкрив гравець господарів Бренден Ааронсон, проте вже за кілька хвилин нападник "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья відновив паритет, забивши гол у відповідь. 

Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після смертельної ДТП у Нігерії04.01.26, 04:50 • 4478 переглядiв

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Англія