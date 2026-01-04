На стадионе в Англии умер болельщик: трагедия перед матчем "Лидса" и "Манчестер Юнайтед"
Болельщик умер на стадионе "Элланд Роуд" перед матчем "Лидса" и "Манчестер Юнайтед" 4 января. Медики не смогли спасти мужчину, несмотря на экстренную помощь.
Футбольный клуб "Лидс Юнайтед" официально подтвердил смерть болельщика, которому стало плохо перед началом матча Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, 4 января, пишет УНН.
Медики оказали экстренную помощь мужчине непосредственно на трибунах стадиона "Элланд Роуд", однако спасти жизнь фаната не удалось.
В официальном заявлении клуб выразил глубокие соболезнования семье и близким умершего, отметив, что все футбольное сообщество "Лидса" опустошено этой новостью.
Несмотря на трагический инцидент, игра состоялась и завершилась ничьей 1:1. Счет во втором периоде открыл игрок хозяев Бренден Ааронсон, однако уже через несколько минут нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья восстановил паритет, забив ответный гол.
