На стадионе в Англии умер болельщик: трагедия перед матчем "Лидса" и "Манчестер Юнайтед"

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Болельщик умер на стадионе "Элланд Роуд" перед матчем "Лидса" и "Манчестер Юнайтед" 4 января. Медики не смогли спасти мужчину, несмотря на экстренную помощь.

На стадионе в Англии умер болельщик: трагедия перед матчем "Лидса" и "Манчестер Юнайтед"
Фото: Reuters

Футбольный клуб "Лидс Юнайтед" официально подтвердил смерть болельщика, которому стало плохо перед началом матча Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье, 4 января, пишет УНН.

Подробности

Медики оказали экстренную помощь мужчине непосредственно на трибунах стадиона "Элланд Роуд", однако спасти жизнь фаната не удалось.

В официальном заявлении клуб выразил глубокие соболезнования семье и близким умершего, отметив, что все футбольное сообщество "Лидса" опустошено этой новостью.

Несмотря на трагический инцидент, игра состоялась и завершилась ничьей 1:1. Счет во втором периоде открыл игрок хозяев Бренден Ааронсон, однако уже через несколько минут нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья восстановил паритет, забив ответный гол. 

Степан Гафтко

