Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после смертельного ДТП в Нигерии
Киев • УНН
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после автомобильной аварии в Нигерии, в которой погибли его тренер Сина Гами и личный тренер Латиф Айоделе. Джошуа получил незначительные травмы, а водителю предъявлены обвинения.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа вернулся домой после автомобильной аварии в Нигерии, которая унесла жизни двух его близких друзей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла вблизи Лагоса, когда автомобиль с боксером врезался в грузовик, стоявший на обочине.
В результате инцидента погибли тренер Джошуа по силовой подготовке Сина Гами и его личный тренер Латиф "Латц" Айоделе. Сам спортсмен получил незначительные травмы и был выписан из больницы в прошлую среду. Джошуа прибыл в Британию, чтобы посетить похороны своих коллег.
Водителю транспортного средства, Аденийи Моболаджи Кайоде, уже предъявлено официальное обвинение в опасном и неосторожном вождении. Судебное разбирательство дела в Нигерии запланировано на 20 января.
