Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после смертельного ДТП в Нигерии

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 10756 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 27197 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 32384 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 34508 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 52981 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 74137 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 66126 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 85891 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47524 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Эксклюзивы
"Венесуэла будет свободной": лидер оппозиции Мария Мачадо обратилась к соотечественникам после ареста Мадуро
3 января, 16:55 • 6678 просмотра
В ЕС отреагировали на арест Мадуро: Каллас призвала к сдержанности и соблюдению международного права
3 января, 17:17 • 5654 просмотра
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента
3 января, 17:39 • 3492 просмотра
Сбито более полутысячи целей: Силы обороны показали новые кадры уничтожения российских дронов
3 января, 18:06 • 3254 просмотра
Трамп высказался о путине: "Я не в восторге от него, он убивает слишком много людей"
3 января, 18:33 • 4950 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
2 января, 09:26 • 67340 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58 • 86232 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39 • 98942 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 235495 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 166259 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Пэм Бонди
Андрей Сибига
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
22:58 • 1564 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15 • 59517 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07 • 69386 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00 • 67271 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 166259 просмотра
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Социальная сеть
Boeing AH-64 Apache

Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после смертельного ДТП в Нигерии

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после автомобильной аварии в Нигерии, в которой погибли его тренер Сина Гами и личный тренер Латиф Айоделе. Джошуа получил незначительные травмы, а водителю предъявлены обвинения.

Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после смертельного ДТП в Нигерии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа вернулся домой после автомобильной аварии в Нигерии, которая унесла жизни двух его близких друзей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла вблизи Лагоса, когда автомобиль с боксером врезался в грузовик, стоявший на обочине.

В результате инцидента погибли тренер Джошуа по силовой подготовке Сина Гами и его личный тренер Латиф "Латц" Айоделе. Сам спортсмен получил незначительные травмы и был выписан из больницы в прошлую среду. Джошуа прибыл в Британию, чтобы посетить похороны своих коллег.

Водителю транспортного средства, Аденийи Моболаджи Кайоде, уже предъявлено официальное обвинение в опасном и неосторожном вождении. Судебное разбирательство дела в Нигерии запланировано на 20 января. 

Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии: детали
29.12.25, 17:09 • 4973 просмотра

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Ассошиэйтед Пресс
Нигерия
Великобритания