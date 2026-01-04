Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після смертельної ДТП у Нігерії

$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 152 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 10844 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 27286 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 32454 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 34569 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 53000 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 74160 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 66138 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85905 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47534 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.1м/с
72%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Венесуела буде вільною": лідерка опозиції Марія Мачадо звернулась до співвітчизників після арешту МадуроPhoto3 січня, 16:55 • 6734 перегляди
У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права3 січня, 17:17 • 5688 перегляди
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента3 січня, 17:39 • 3518 перегляди
Збито понад півтисячі цілей: Сили оборони показали нові кадри знищення російських дронівVideo3 січня, 18:06 • 3286 перегляди
Трамп висловився про путіна: "Я не в захваті від нього, він вбиває занадто багато людей"3 січня, 18:33 • 5006 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 67351 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 86244 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 98952 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 235511 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 166278 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Венесуела
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино22:58 • 1582 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 59524 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 69396 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 67283 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 166278 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
AH-64 Apache

Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після смертельної ДТП у Нігерії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після автомобільної аварії в Нігерії, в якій загинули його тренер Сіна Гамі та особистий тренер Латіф Айоделе. Джошуа отримав незначні травми, а водієві пред'явлено звинувачення.

Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після смертельної ДТП у Нігерії

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа повернувся додому після автомобільної аварії в Нігерії, яка забрала життя двох його близьких друзів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася поблизу Лагосу, коли автомобіль із боксером врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.

Внаслідок інциденту загинули тренер Джошуа з силової підготовки Сіна Гамі та його особистий тренер Латіф "Латц" Айоделе. Сам спортсмен отримав незначні травми та був виписаний з лікарні минулої середи. Джошуа прибув до Британії, щоб відвідати похорон своїх колег.

Водієві транспортного засобу, Аденійї Моболаджі Кайоде, вже пред'явлено офіційне звинувачення в небезпечному та необережному водінні. Судовий розгляд справи у Нігерії заплановано на 20 січня. 

Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі29.12.25, 17:09 • 4973 перегляди

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Ассошіейтед Прес
Нігерія
Велика Британія