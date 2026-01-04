Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після смертельної ДТП у Нігерії
Київ • УНН
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після автомобільної аварії в Нігерії, в якій загинули його тренер Сіна Гамі та особистий тренер Латіф Айоделе. Джошуа отримав незначні травми, а водієві пред'явлено звинувачення.
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа повернувся додому після автомобільної аварії в Нігерії, яка забрала життя двох його близьких друзів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася поблизу Лагосу, коли автомобіль із боксером врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.
Внаслідок інциденту загинули тренер Джошуа з силової підготовки Сіна Гамі та його особистий тренер Латіф "Латц" Айоделе. Сам спортсмен отримав незначні травми та був виписаний з лікарні минулої середи. Джошуа прибув до Британії, щоб відвідати похорон своїх колег.
Водієві транспортного засобу, Аденійї Моболаджі Кайоде, вже пред'явлено офіційне звинувачення в небезпечному та необережному водінні. Судовий розгляд справи у Нігерії заплановано на 20 січня.
Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі29.12.25, 17:09 • 4973 перегляди