Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі
Київ • УНН
Британський боксер Ентоні Джошуа отримав травми в автокатастрофі біля Лагоса, Нігерія, де загинули двоє людей. За попередніми даними, його автомобіль врізався у вантажівку під час обгону.
Британський боксер Ентоні Джошуа отримав травми, а двоє людей загинули в автокатастрофі поблизу Лагоса в Нігерії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Місцева поліція повідомила BBC, що Джошуа доставили до лікарні. Раніше вони повідомляли, що він отримав незначні травми, але "почувається добре".
Посадовці підозрюють, що автомобіль Джошуа врізався в вантажівку, що стояла на місці, під час обгону на швидкості. Джошуа був сфотографований на задньому сидінні автомобіля, пише видання.
Джошуа, 36-річний важковаговик, має сімейне коріння в Сагаму, місті в штаті Огун у Нігерії.
