Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі

Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
12:21 • 7076 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 9742 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 16745 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34055 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53865 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58366 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51403 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40318 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43909 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 26319 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 17819 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху09:45 • 21312 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 12651 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 9244 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 9864 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 12966 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 136869 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 181385 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 100598 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 18081 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33482 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44000 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 136869 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 44291 перегляди
Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Британський боксер Ентоні Джошуа отримав травми в автокатастрофі біля Лагоса, Нігерія, де загинули двоє людей. За попередніми даними, його автомобіль врізався у вантажівку під час обгону.

Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі

Британський боксер Ентоні Джошуа отримав травми, а двоє людей загинули в автокатастрофі поблизу Лагоса в Нігерії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Місцева поліція повідомила BBC, що Джошуа доставили до лікарні. Раніше вони повідомляли, що він отримав незначні травми, але "почувається добре".

Посадовці підозрюють, що автомобіль Джошуа врізався в вантажівку, що стояла на місці, під час обгону на швидкості. Джошуа був сфотографований на задньому сидінні автомобіля, пише видання.

Джошуа, 36-річний важковаговик, має сімейне коріння в Сагаму, місті в штаті Огун у Нігерії.

Зламана щелепа та виклик Ф'юрі: Джошуа нокаутував ютубера Пола в шостому раунді у Маямі20.12.25, 16:33 • 4312 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Нігерія