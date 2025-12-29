Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у Нігерії: деталі

Британський боксер Ентоні Джошуа отримав травми, а двоє людей загинули в автокатастрофі поблизу Лагоса в Нігерії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Місцева поліція повідомила BBC, що Джошуа доставили до лікарні. Раніше вони повідомляли, що він отримав незначні травми, але "почувається добре".

Посадовці підозрюють, що автомобіль Джошуа врізався в вантажівку, що стояла на місці, під час обгону на швидкості. Джошуа був сфотографований на задньому сидінні автомобіля, пише видання.

Джошуа, 36-річний важковаговик, має сімейне коріння в Сагаму, місті в штаті Огун у Нігерії.

