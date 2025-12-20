Зламана щелепа та виклик Ф'юрі: Джошуа нокаутував ютубера Пола в шостому раунді у Маямі

Британському важковаговику Ентоні Джошуа знадобилося шість раундів, щоб зупинити новачка в боксі Джейка Пола, який більшу частину поєдинку провів у режимі виживання в одному з найяскравіших нерівних боїв в історії цього виду спорту, пише УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

Джошуа виглядав дедалі більш роздратованим, коли Пол відмовлявся вступати в бій, довго танцюючи на рингу, перш ніж дворазовий чемпіон світу нарешті заявив про себе, двічі відправивши у нокдаун ютубера, який став боксером, у п'ятому раунді. Пол знову опинився у нокдауні у шостому раунді, перш ніж Джошуа потужним і чистим ударом правою рукою раптово завершив сюрреалістичну ніч у Kaseya Center в Маямі.

Американець не зміг піднятися після відрахунку, і на арені відчувалося відчутне полегшення, коли він зміг піднятися на ноги та залишити ринг без сторонньої допомоги.

"Це був не найкращий виступ, - сказав 36-річний Джошуа. - Кінцевою метою було притиснути Джейка Пола до землі та завдати йому удар. Це зайняло трохи більше часу, ніж очікувалося, але права рука нарешті знайшла свою ціль".

Джошуа здобув 29-ту перемогу у своїй професійній кар'єрі за 33 поєдинки і тепер може зосередити свою увагу на більш серйозному виклику - зокрема, на давно обговорюваному протистоянні з Тайсоном Ф'юрі наступного року. "Приходь і бийся з одним із "найсправжніших" бійців, наступного разу зі мною, якщо ти справді поганий хлопець", - сказав Джошуа своєму супернику.

Тим часом Пол не зміг виконати свою обіцянку влаштувати найбільший сенсаційний поєдинок в історії спорту. Пол визнав, що його "побили", але наполягав, що він повернеться і буде прагнути титулу чемпіона світу у важкій вазі. "Я думаю, що моя щелепа зламана. Але це було добре, я повернуся і колись отримаю пояс чемпіона світу", – сказав він.

У суботу ютубер Джейк Пол підтвердив, що отримав "подвійний перелом щелепи" у своєму програному бою колишньому чемпіону у важкій вазі Ентоні Джошуа, повідомляє AP.

Подія транслювалася в прямому ефірі для понад 300 мільйонів підписників Netflix. Суперзірка гольфу Рорі Макілрой, щойно отримавши нагороду "Спортивна особистість року", сидів біля рингу разом із реперами Ріком Россом та Тімбалендом.

Це не було змаганням, призначеним для випробування боксерських здібностей Джошуа. Це була розвага, створена для того, щоб привернути увагу та отримати прибуток. Джошуа покине Маямі зі своєю часткою, як повідомляється, обсягом 210 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $280 млн), і тепер очікується, що його увага зосередиться на іншому розминочному супернику в лютому перед потенційним протистоянням із Ф'юрі пізніше у 2026 році.

