Сломанная челюсть и вызов Фьюри: Джошуа нокаутировал ютубера Пола в шестом раунде в Майами

Британскому тяжеловесу Энтони Джошуа потребовалось шесть раундов, чтобы остановить новичка в боксе Джейка Пола, который большую часть поединка провёл в режиме выживания в одном из самых ярких неравных боёв в истории этого вида спорта, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

Джошуа выглядел всё более раздражённым, когда Пол отказывался вступать в бой, долго танцуя на ринге, прежде чем двукратный чемпион мира наконец заявил о себе, дважды отправив в нокдаун ютубера, ставшего боксёром, в пятом раунде. Пол снова оказался в нокдауне в шестом раунде, прежде чем Джошуа мощным и чистым ударом правой рукой внезапно завершил сюрреалистическую ночь в Kaseya Center в Майами.

Американец не смог подняться после отсчёта, и на арене ощущалось заметное облегчение, когда он смог подняться на ноги и покинуть ринг без посторонней помощи.

"Это было не лучшее выступление, - сказал 36-летний Джошуа. - Конечной целью было прижать Джейка Пола к земле и нанести ему удар. Это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но правая рука наконец нашла свою цель".

Джошуа одержал 29-ю победу в своей профессиональной карьере за 33 поединка и теперь может сосредоточить своё внимание на более серьёзном вызове - в частности, на давно обсуждаемом противостоянии с Тайсоном Фьюри в следующем году. "Приходи и сразись с одним из "самых настоящих" бойцов, в следующий раз со мной, если ты действительно плохой парень", - сказал Джошуа своему сопернику.

Тем временем Пол не смог выполнить своё обещание устроить самый большой сенсационный поединок в истории спорта. Пол признал, что его "побили", но настаивал, что он вернётся и будет стремиться к титулу чемпиона мира в тяжёлом весе. "Я думаю, что моя челюсть сломана. Но это было хорошо, я вернусь и когда-нибудь получу пояс чемпиона мира", – сказал он.

В субботу ютубер Джейк Пол подтвердил, что получил "двойной перелом челюсти" в своём проигранном бою бывшему чемпиону в тяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщает AP.

Событие транслировалось в прямом эфире для более чем 300 миллионов подписчиков Netflix. Суперзвезда гольфа Рори Макилрой, только что получивший награду "Спортивная личность года", сидел у ринга вместе с рэперами Риком Россом и Тимбалендом.

Это не было соревнованием, предназначенным для испытания боксёрских способностей Джошуа. Это было развлечение, созданное для того, чтобы привлечь внимание и получить прибыль. Джошуа покинет Майами со своей долей, как сообщается, объёмом 210 миллионов фунтов стерлингов (около $280 млн), и теперь ожидается, что его внимание сосредоточится на другом разминочном сопернике в феврале перед потенциальным противостоянием с Фьюри позже в 2026 году.

