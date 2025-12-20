Сломанная челюсть и вызов Фьюри: Джошуа нокаутировал ютубера Пола в шестом раунде в Майами

$42.340.00
14:15 • 1384 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 10656 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 13657 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 14884 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 15961 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 15332 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 22940 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 37778 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27201 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32746 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Доступ к фонтану Треви в Италии станет платным20 декабря, 05:32 • 4872 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине20 декабря, 05:57 • 16085 просмотра
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 10042 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 4520 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 5394 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 69693 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 47103 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 55290 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 49169 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 74201 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Луиш Монтенегру
Билл Клинтон
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Крым
Донецкая область
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 4158 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 22699 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 69728 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 50912 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 48455 просмотра
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

Сломанная челюсть и вызов Фьюри: Джошуа нокаутировал ютубера Пола в шестом раунде в Майами

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Британский тяжеловес Энтони Джошуа одержал 29-ю победу в карьере, нокаутировав Джейка Пола в шестом раунде. Поединок транслировался на Netflix, принеся Джошуа 210 миллионов фунтов стерлингов.

Сломанная челюсть и вызов Фьюри: Джошуа нокаутировал ютубера Пола в шестом раунде в Майами

Британскому тяжеловесу Энтони Джошуа потребовалось шесть раундов, чтобы остановить новичка в боксе Джейка Пола, который большую часть поединка провёл в режиме выживания в одном из самых ярких неравных боёв в истории этого вида спорта, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport. 

Детали

Джошуа выглядел всё более раздражённым, когда Пол отказывался вступать в бой, долго танцуя на ринге, прежде чем двукратный чемпион мира наконец заявил о себе, дважды отправив в нокдаун ютубера, ставшего боксёром, в пятом раунде. Пол снова оказался в нокдауне в шестом раунде, прежде чем Джошуа мощным и чистым ударом правой рукой внезапно завершил сюрреалистическую ночь в Kaseya Center в Майами.

Американец не смог подняться после отсчёта, и на арене ощущалось заметное облегчение, когда он смог подняться на ноги и покинуть ринг без посторонней помощи.

"Это было не лучшее выступление, - сказал 36-летний Джошуа. - Конечной целью было прижать Джейка Пола к земле и нанести ему удар. Это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но правая рука наконец нашла свою цель".

Джошуа одержал 29-ю победу в своей профессиональной карьере за 33 поединка и теперь может сосредоточить своё внимание на более серьёзном вызове - в частности, на давно обсуждаемом противостоянии с Тайсоном Фьюри в следующем году. "Приходи и сразись с одним из "самых настоящих" бойцов, в следующий раз со мной, если ты действительно плохой парень", - сказал Джошуа своему сопернику.

Тем временем Пол не смог выполнить своё обещание устроить самый большой сенсационный поединок в истории спорта. Пол признал, что его "побили", но настаивал, что он вернётся и будет стремиться к титулу чемпиона мира в тяжёлом весе. "Я думаю, что моя челюсть сломана. Но это было хорошо, я вернусь и когда-нибудь получу пояс чемпиона мира", – сказал он.

В субботу ютубер Джейк Пол подтвердил, что получил "двойной перелом челюсти" в своём проигранном бою бывшему чемпиону в тяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщает AP.

Событие транслировалось в прямом эфире для более чем 300 миллионов подписчиков Netflix. Суперзвезда гольфа Рори Макилрой, только что получивший награду "Спортивная личность года", сидел у ринга вместе с рэперами Риком Россом и Тимбалендом.

Это не было соревнованием, предназначенным для испытания боксёрских способностей Джошуа. Это было развлечение, созданное для того, чтобы привлечь внимание и получить прибыль. Джошуа покинет Майами со своей долей, как сообщается, объёмом 210 миллионов фунтов стерлингов (около $280 млн), и теперь ожидается, что его внимание сосредоточится на другом разминочном сопернике в феврале перед потенциальным противостоянием с Фьюри позже в 2026 году.

Усик отказался от пояса IBF: за него посоревнуются Джошуа и Дюбуа26.06.24, 08:45 • 14680 просмотров

