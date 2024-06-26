Усик оставил вакантным пояс IBF для Джошуа и Дюбуа, называя это его "подарок" на их поединок.
Украинский боксер Александр Усик оставил вакантным пояс IBF в супертяжелом весе для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Об этом Усик заявил в своем видеообращении в Instagram, передает УНН.
Детали
Поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа состоится 21 сентября 2024 года. Усик в обращении сказал, что пояс IBF будет его "подарком" на их бой.
Всем привет! Энтони и Даниэль, слушай. Я знаю, что пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком на 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине!
Дополнение
Бой-реванш между абсолютным чемпионом в гевивейте Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.