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Усик - Ф'юрі: стала відома дата реваншу

Усик - Ф'юрі: стала відома дата реваншу

Київ • УНН

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Матч-реванш між загальним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком та чемпіоном Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном у гевівейті Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, повідомив у середу голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх, пише УНН.

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі тепер запланований на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді... Світ знову спостерігатиме за ще одним історичним боєм

- написав Аль-Шейх у X.

Усик - Ф'юрі: промоутер підтвердив активацію пункту про реванш і повідомив, коли очікувати бою25.05.24, 15:46 • 21046 переглядiв

Нагадаємо

Усик став першим абсолютним чемпіоном у гевівейті, перемігши Ф'юрі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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