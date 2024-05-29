Усик - Ф'юрі: стала відома дата реваншу
Київ • УНН
Матч-реванш між загальним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком та чемпіоном Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Бій-реванш між абсолютним чемпіоном у гевівейті Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, повідомив у середу голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх, пише УНН.
Бій-реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі тепер запланований на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді... Світ знову спостерігатиме за ще одним історичним боєм
Усик - Ф'юрі: промоутер підтвердив активацію пункту про реванш і повідомив, коли очікувати бою25.05.24, 15:46 • 21046 переглядiв
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Усик став першим абсолютним чемпіоном у гевівейті, перемігши Ф'юрі.