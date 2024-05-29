Усик - Фьюри: стала известна дата реванша

Бой-реванш между абсолютным чемпионом в хевивейте Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, сообщил в среду глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, пишет УНН.

Бой-реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года во время сезона в Эр-Рияде... Мир снова будет наблюдать за еще одним историческим боем - написал аш-Шейх в X.

Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя

Напомним

Усик стал первым абсолютным чемпионом в хевивейте, одержав победу над Фьюри.