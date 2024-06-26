Усик відмовився від поясу IBF: за нього позмагаються Джошуа та Дюбуа
Київ • УНН
Усик залишив вакантним пояс IBF для Джошуа та Дюбуа, називаючи це його "подарунок" на їхній поєдинок.
Український боксер Олександр Усик залишив вакантним пояс IBF у надважкій вазі для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Про це Усик заявив у своєму відеозверненні в Instagram, передає УНН.
Деталі
Поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа відбудеться 21 вересня 2024 року. Усик в зверненні сказав, що пояс IBF буде його "подарунком" на їхній бій.
Усім привіт! Ентоні та Даніель, слухайте. Я знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні!
Доповнення
Бій-реванш між абсолютним чемпіоном у гевівейті Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.