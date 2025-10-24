$
24 октября, 17:15 • 16685 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
24 октября, 16:33 • 29395 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23614 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28190 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24698 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41071 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25710 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
24 октября, 12:13 • 20043 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28183 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76172 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших
24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской области
24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ
20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением
22:33 • 10632 просмотра
