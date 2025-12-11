Рейтинг лучших боксеров в 21 веке: Усик вне топ-3
Александр Усик занял 4-е место в рейтинге лучших боксеров P4P 21 века по версии The Ring. Василий Ломаченко стал 8-м, а возглавил рейтинг Флойд Мейвезер.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (пояса WBC, WBA и IBF) занял 4-е место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) в 21 веке по версии профильного издания The Ring. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Еще один украинец, чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, стал в списке 8-м.
Возглавил рейтинг американский экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Второе место занял филиппинец Мэнни Пакьяо, третье - еще один американец Теренс Кроуфорд.
Напомним
Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика, сообщил о возвращении боксера на ринг в 2026 году.
