21:59 • 3680 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 12139 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 16957 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 19268 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 18342 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 18734 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 22362 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19885 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19528 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17768 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
публикации
Эксклюзивы
Рейтинг лучших боксеров в 21 веке: Усик вне топ-3

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Александр Усик занял 4-е место в рейтинге лучших боксеров P4P 21 века по версии The Ring. Василий Ломаченко стал 8-м, а возглавил рейтинг Флойд Мейвезер.

Рейтинг лучших боксеров в 21 веке: Усик вне топ-3

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (пояса WBC, WBA и IBF) занял 4-е место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) в 21 веке по версии профильного издания The Ring. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Еще один украинец, чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, стал в списке 8-м.

Возглавил рейтинг американский экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Второе место занял филиппинец Мэнни Пакьяо, третье - еще один американец Теренс Кроуфорд.

Напомним

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика, сообщил о возвращении боксера на ринг в 2026 году.

Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира: украинец освободил чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO17.11.25, 22:33 • 4497 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Василий Ломаченко