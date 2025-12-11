Рейтинг лучших боксеров в 21 веке: Усик вне топ-3

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (пояса WBC, WBA и IBF) занял 4-е место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) в 21 веке по версии профильного издания The Ring. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Еще один украинец, чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, стал в списке 8-м.

Возглавил рейтинг американский экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Второе место занял филиппинец Мэнни Пакьяо, третье - еще один американец Теренс Кроуфорд.

Напомним

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика, сообщил о возвращении боксера на ринг в 2026 году.

Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира: украинец освободил чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO