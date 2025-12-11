$42.180.11
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 12026 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 16857 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 19172 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 18254 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 18705 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 22318 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19876 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19522 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 28386 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Рейтинг найкращих боксерів у 21 столітті: Усик поза топ-3

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Олександр Усик посів 4-ту сходинку в рейтингу найкращих боксерів P4P 21 століття за версією The Ring. Василь Ломаченко став 8-м, а очолив рейтинг Флойд Мейвезер.

Рейтинг найкращих боксерів у 21 столітті: Усик поза топ-3

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (пояси WBC, WBA та IBF) посів 4-ту сходинку в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) у 21 столітті за версією профільного видання The Ring. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ще один українець, чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, став у переліку 8-м.

Очолив рейтинг американський ексчемпіон світу у пʼяти вагових категоріях Флойд Мейвезер. Друге місце посів філліпінець Менні Пак'яо, третє - ще один американець Теренс Кроуфорд.

Нагадаємо

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC, IBF та IBO Олександра Усика, повідомив про повернення боксера на ринг у 2026 році.

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу: українець звільнив чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO17.11.25, 22:33 • 4497 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Василь Ломаченко