Рейтинг найкращих боксерів у 21 столітті: Усик поза топ-3

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (пояси WBC, WBA та IBF) посів 4-ту сходинку в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) у 21 столітті за версією профільного видання The Ring. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ще один українець, чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, став у переліку 8-м.

Очолив рейтинг американський ексчемпіон світу у пʼяти вагових категоріях Флойд Мейвезер. Друге місце посів філліпінець Менні Пак'яо, третє - ще один американець Теренс Кроуфорд.

Нагадаємо

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC, IBF та IBO Олександра Усика, повідомив про повернення боксера на ринг у 2026 році.

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу: українець звільнив чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO