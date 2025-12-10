$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 8824 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 17907 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 21360 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 16376 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 37604 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 31947 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 24643 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29989 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38642 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 55217 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
I'll be back: у команді Усика анонсували повернення боксера на ринг у 2026 році

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC, IBF та IBO Олександра Усика, повідомив про повернення боксера на ринг у 2026 році. Менеджер Егіс Клімас незабаром надасть "цікаву інформацію".

I'll be back: у команді Усика анонсували повернення боксера на ринг у 2026 році

Директор команди чемпіона WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін в коментарі Ready to Fight заявив, що український боксер повернеться на ринг. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами функціонера, "команда працює над цим" (поверненням Усика на ринг- ред.).

Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Я скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час

- сказав Лапін.

Видання додає, що Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо

У листопаді український боксер Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу, звільнивши чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO.

Олександр Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії26.11.25, 03:28 • 3587 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт