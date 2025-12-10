I'll be back: у команді Усика анонсували повернення боксера на ринг у 2026 році
Київ • УНН
Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBC, IBF та IBO Олександра Усика, повідомив про повернення боксера на ринг у 2026 році. Менеджер Егіс Клімас незабаром надасть "цікаву інформацію".
Директор команди чемпіона WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін в коментарі Ready to Fight заявив, що український боксер повернеться на ринг. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами функціонера, "команда працює над цим" (поверненням Усика на ринг- ред.).
Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Я скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час
Видання додає, що Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо
У листопаді український боксер Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу, звільнивши чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBO.
