I'll be back: в команде Усика анонсировали возвращение боксера на ринг в 2026 году

Директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин в комментарии Ready to Fight заявил, что украинский боксер вернется на ринг. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам функционера, "команда работает над этим" (возвращением Усика на ринг - ред.).

Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика на ринге. Всему свое время - сказал Лапин.

Издание добавляет, что Александр Усик последний раз выходил на ринг в июле, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним

В ноябре украинский боксер Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира, освободив чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.

Александр Усик - второй в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории