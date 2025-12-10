I'll be back: в команде Усика анонсировали возвращение боксера на ринг в 2026 году
Киев • УНН
Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика, сообщил о возвращении боксера на ринг в 2026 году. Менеджер Эгис Климас вскоре предоставит "интересную информацию".
Директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин в комментарии Ready to Fight заявил, что украинский боксер вернется на ринг. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам функционера, "команда работает над этим" (возвращением Усика на ринг - ред.).
Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика на ринге. Всему свое время
Издание добавляет, что Александр Усик последний раз выходил на ринг в июле, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
Напомним
В ноябре украинский боксер Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира, освободив чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.
