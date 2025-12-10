$42.070.01
49.020.03
ukenru
9 декабря, 20:28 • 10052 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 19436 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 31866 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 22455 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 17368 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 38983 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 32633 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 24882 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30153 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 55686 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
I'll be back: в команде Усика анонсировали возвращение боксера на ринг в 2026 году

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO Александра Усика, сообщил о возвращении боксера на ринг в 2026 году. Менеджер Эгис Климас вскоре предоставит "интересную информацию".

I'll be back: в команде Усика анонсировали возвращение боксера на ринг в 2026 году

Директор команды чемпиона WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин в комментарии Ready to Fight заявил, что украинский боксер вернется на ринг. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам функционера, "команда работает над этим" (возвращением Усика на ринг - ред.).

Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика на ринге. Всему свое время

- сказал Лапин.

Издание добавляет, что Александр Усик последний раз выходил на ринг в июле, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним

В ноябре украинский боксер Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира, освободив чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.

Александр Усик - второй в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории26.11.25, 03:28 • 3587 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт